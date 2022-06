Maslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan üç attan biri, girdiği caddede otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Maslak'taki binicilik kulüplerinin yer aldığı alandan kaçan üç at, trafiğe çıktı. Atlardan ikisi Sarıyer sahiline doğru giderken, bir at caddede trafiğin arasında kaldı. Bu sırada bir otomobilin çarptığı at, yaralandı. Yaralı atın ilk tedavisi, bakıcıları tarafından olay yerinde yapıldı.

Kaza nedeniyle caddede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaçan iki atın yakalanmasına çalışılıyor.