MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’nde MASMEK 2021 Bahar Dönemi Kurs kayıtları, 1 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan kurslarda kontenjanların sınırlı olacağı ve maske takma zorunluluğu olduğu belirtildi.

Her yaştan vatandaşın ilgi duyduğu alanlarda kendilerine geliştirebilmeleri amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen sanat ve meslek edindirme kurslarına Manisalılar büyük ilgi gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’nde MASMEK 2021 Bahar Dönemi Kurs kayıtları, 1 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan kurslarda kontenjanların sınırlı olacağı ve maske takma zorunluluğu olduğu belirtildi.