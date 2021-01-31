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MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

31.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’nde MASMEK 2021 Bahar Dönemi Kurs kayıtları, 1 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’nde MASMEK 2021 Bahar Dönemi Kurs kayıtları, 1 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan kurslarda kontenjanların sınırlı olacağı ve maske takma zorunluluğu olduğu belirtildi.
Her yaştan vatandaşın ilgi duyduğu alanlarda kendilerine geliştirebilmeleri amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen sanat ve meslek edindirme kurslarına Manisalılar büyük ilgi gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi’nde MASMEK 2021 Bahar Dönemi Kurs kayıtları, 1 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan kurslarda kontenjanların sınırlı olacağı ve maske takma zorunluluğu olduğu belirtildi.

Kurslar 1 Mart’ta başlayacak
1 Şubat tarihi itibariyle başlayacak olan kurs kayıt başvurularının 25 Şubat tarihine kadar devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Başvuruları aldıktan sonra 1 Mart 2021 tarihi itibariyle Covid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde kurslarımızı başlatacağız. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kontenjanlarımız sınırlı olacak ve kursiyerlerimize maske takma zorunluluğunu hatırlatacağız. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşlarımıza eğitim alanında da en güzel hizmetleri vermenin çabası içindeyiz” dedi.

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