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Galatasaray'da kritik toplantı! Mauro Icardi...

Galatasaray'da Mauro Icardi için kritik süreç başladı. Yönetimin bugün gerçekleştireceği transfer zirvesinde Arjantinli yıldızın yeni sezondaki rolü, kadro planlamasındaki yeri ve sözleşme şartları değerlendirilecek. Nihai kararın toplantının ardından verilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da kritik toplantı! Mauro Icardi...
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ederken, yönetimin gündemindeki en önemli başlıklardan biri Mauro Icardi oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılacak kritik toplantıda, Arjantinli yıldızın geleceği masaya yatırılacak.

ICARDI TOPLANTISI

Galatasaray da kritik toplantı! Mauro Icardi... 1

Galatasaray yönetimi, yeni sezon planlamasını şekillendirmek amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. Zirvede Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu bir araya gelecek.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri ise Mauro Icardi'nin takım içindeki geleceği olacak.

NİHAİ KARAR VERİLECEK

Galatasaray da kritik toplantı! Mauro Icardi... 2

Sarı-kırmızılı kurmaylar, deneyimli golcünün yeni sezondaki rolünü, kadro planlamasındaki konumunu ve mevcut sözleşme şartlarını ayrıntılı şekilde değerlendirecek.

Teknik ekibin hazırladığı rapor ile kulübün mali dengelerini birlikte ele alacak olan Başkan Dursun Özbek'in, yapılacak görüşmenin ardından Mauro Icardi hakkında nihai kararını vermesi bekleniyor.

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son dakika galatasaray icardi
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