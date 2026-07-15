Galatasaray'da kritik toplantı! Mauro Icardi...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ederken, yönetimin gündemindeki en önemli başlıklardan biri Mauro Icardi oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılacak kritik toplantıda, Arjantinli yıldızın geleceği masaya yatırılacak.

ICARDI TOPLANTISI

Galatasaray yönetimi, yeni sezon planlamasını şekillendirmek amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. Zirvede Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu bir araya gelecek.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri ise Mauro Icardi'nin takım içindeki geleceği olacak.

NİHAİ KARAR VERİLECEK

Sarı-kırmızılı kurmaylar, deneyimli golcünün yeni sezondaki rolünü, kadro planlamasındaki konumunu ve mevcut sözleşme şartlarını ayrıntılı şekilde değerlendirecek.

Teknik ekibin hazırladığı rapor ile kulübün mali dengelerini birlikte ele alacak olan Başkan Dursun Özbek'in, yapılacak görüşmenin ardından Mauro Icardi hakkında nihai kararını vermesi bekleniyor.