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Mastercard turizm içgörüleri platformu, seyahat anketi verilerini açıkladı

22.07.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapora göre, Türkiye’ye gelen 100 turistten 86’sı memnun ayrılıyor. Mastercard Turizm İçgörü Platformu’ndan elde edilen verilere göre turistler Türkiye’nin ikliminden yüzde 95, otellerden ise yüzde 70 memnun kalıyor

İSTANBUL (AA) - Mastercard, Panorama Group ile iş birliği yaparak kart sahiplerine tüm dünyada 600 binden fazla tesiste avantajlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, turizm alanına yönelik kampanyasını duyurdu. Geçen yıllarda Turizm İçgörüleri Platformu sektörün ve karar vericilerin hizmetine sunuldu.

Kullanıcılarına hotelhubtravel.com üzerinden kampanyalar sunan Mastercard 2022 yılı turizm içgörülerini de bu portalın tanıtımı için rapor haline getirdi.

Rapora göre, Türkiye’ye gelen 100 turistten 86’sı memnun ayrılıyor. Mastercard Turizm İçgörü Platformu’ndan elde edilen verilere göre turistler Türkiye’nin ikliminden yüzde 95, otellerden ise yüzde 70 memnun kalıyor.

Mastercard raporu incelendiğinde Türkiye’ye en çok döviz bırakan ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda, Kuveyt ve Katar olarak görülüyor.

Turistlerin Türkiye’de kalma sürelerinin ise ortalama 4,5 gün olarak belirtiliyor. 2021 yılında İstanbul Boğazı, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii en çok ziyaret yerler olurken 2022’de bu listeye Side Antik Kenti ve Kaleiçi ekleniyor.

Yılın ilk 5 ayında turistlerin ağırlıklı olarak İstanbul’u tercih ettiği tablonun yaz gelmesiyle değişmesi öngörülüyor.

Mastercard Turizm İçgörü Platformu verilerine göre turistlerin Türkiye’yi tercih etme sebepleri arasında ise; sırasıyla doğa, sanat ve kültür, fiziksel aktiviteler/ spor, yeme-içme, deniz turizmi- güneş ve alışveriş geliyor. Türkiye’ye gelen turistlerin harcama kalemlerinden en fazla perakende öne çıkarken, konaklama, sağlık-güzellik, medikal, ulaşım, market ve restoran harcamaları ise sonrasında yer alıyor.

Mastercard, Panoroma Group’la 5 yıllık bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Panorama Grubu, Mastercard kart kullanıcılarına özel seyahat rezervasyon platformu olan HotelHub Travel'ı (www.hotelhubtravel.com) tasarladı.

Kullanıcılarına özel kampanyalarla adından sıkça söz ettiren Mastercard, turizme yönelik kampanyasını duyurdu. Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard’ın kullanıcılarına özel sunduğu hotelhubtravel.com’da yurt içi ve yurt dışı birçok otelde indirimler sunuyor.

Dünyanın her yerinde otel bulmanın mümkün olduğu sitede 600 binden fazla tesis bulunuyor. Kullanıcılarına özel yüzde 45’e varan indirimler sunan hotelhubtravel.com Mastercard güvencesiyle hizmet veriyor.

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