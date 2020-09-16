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Mastercard ve İhtiyaç Haritası'ndan yerel ekonomiye destek projesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:20 | Son Güncelleme

Mastercard, İhtiyaç Haritası'yla bir araya gelerek Türkiye ekonomisine yaklaşık 1,5 milyon TL'lik yatırım yapıyor - Mastercard'ın bağımsız fonundan aktarılan ve sosyal sorumluluk adına yapılan yatırımla ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap verilirken, yerel ekonominin aktörlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor

İSTANBUL (AA) - Mastercard, İhtiyaç Haritası'yla bir araya gelerek Türkiye ekonomisine yaklaşık 1,5 milyon TL'lik yatırım yapıyor.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, Mastercard Türkiye, ihtiyaç sahipleriyle ihtiyacı karşılamak isteyenleri online bir platformda buluşturan İhtiyaç Haritası'yla bir araya geliyor. Proje kapsamında, yerel ihtiyaçların yerel işletmelerden karşılanmasına imkan sunarak yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nı bir araya getiren proje, Kovid-19 döneminde ortaya çıkan temel ihtiyaç malzemelerinin yine İhtiyaç Haritası tarafından kurulan platform aracılığıyla yerel işletmeler ve esnaf tarafından karşılanması esasına dayanacak.

Yerel üreticilerin dijitalleşmesi ve e-ticaretin gelişmesine de hizmet edecek projenin teknik altyapısı için çalışmalar aralık ayına kadar tamamlanacak. Böylelikle yerel işletmeler, yeni bir iş modeliyle tanışacak.

Proje, kalkınmanın sadece bölgesel ya da kentsel ekonomik kaynaklara bağlı olmadan yerel üretici ve küçük işletmelerin de aktif katkısıyla gerçekleşebileceği bilinciyle hareket ediyor.

Mastercard ve İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını yerel üreticiler ve esnaftan sağlayabileceği bir sistem oluşturuyor. Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nın bir araya geldiği bu projede ekonomik olarak zor durumda olan bireylerin ihtiyaçlarını yerel ekonominin paydaşlarıyla karşılayarak sürdürülebilir bir ekonominin yaratılması hedefliyor.

Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nın bir araya gelerek başlattığı bu proje 20 şehri kapsayacak. 10 şehirlik iki fazdan oluşacak proje, 2020 yılı içinde hayata geçecek.

- Mastercard Impact Fund

Mastercard'ın dünya üzerindeki gelir ve bilgi eşitsizliğini azaltarak ekonomik eşitliği sağlamak, dünya çapında adil, sürdürülebilir bir ekonomiyi ve finansal katılımı desteklemek amacıyla kurulan bağımsız kurumu Mastercard Impact Fund, dünyanın birçok ülkesinde benzer ilkelerle hareket eden programları destekliyor. Mastercard Impact Fund, ilk kez Türkiye'den bir sosyal kooperatifi destekliyor.

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