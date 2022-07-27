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Mastercard ve TEPAV KOBİ'lerin dijital dönüşümü için el ele verdi

27.07.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Mastercard iş birliğinde yürütülen KOBİ’lerin E-Karnesi projesi start aldı

İSTANBUL (AA) - KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Mastercard iş birliğinde yürütülen KOBİ’lerin E-Karnesi projesi başladı.

Mastercard ve TEPAV'dan yapılan ortak açıklamaya göre, KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini hızlandırmayı hedefleyen KOBİ’lerin E-Karnesi projesinde Mastercard, TEPAV ile bir araya geldi.

Proje kapsamında her bir KOBİ’yi kendine özel dijital dönüşüm içeriklerine yönlendirecek bir araç geliştirilmesi hedeflendi.

Bu aracın geliştirilmesi için KOBİ’lerin farklılıklarını belirlemek ve benzer ihtiyaçlara sahip olanları gruplandırmak amacıyla bir E-Karne anketi tasarlandı.

E-Karne anketi, KOBİ’lerin kendi dijitalleşme seviyelerini ölçebileceği ve sonucuna göre işletmelerinin dijital dönüşümü için doğru adımları atmalarına yardımcı olacağı ücretsiz çevrim içi bir test imkanı sunuyor.

KOBİ’ler, test sonucunda işletmelerine özel olarak ortaya çıkan e-karne raporu ile kendi dijital seviyelerini bulundukları il, sektör ve ölçekteki işletmelerle karşılaştırmalı olarak görebilecek, Mastercard’ın ticari kart sahiplerine yönelik hazırladığı MasterKOBİ platformundan dijital dönüşüm için ihtiyaç duydukları ürün ve servisleri indirimli ya da ücretsiz olarak temin edebilecekler.

KOBİ'ler ayrıca platformda, Microsoft, Amazon, Huawei, Logo İşbaşı, NeSatılır.com, Octet ve daha birçok markadan özel avantajlı dönüşüm destek tekliflerinden yararlanabilecekler.

Projenin ilk aşamasında 12 pilot ilde (Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon) 13 farklı sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte 2 bin 600 KOBİ için bir anket uygulandı. Böylece KOBİ’lerin dijital dönüşümdeki gelişim alanları tespit edildi.

Projenin ikinci aşamasında ise e-karne testi geliştirilen algoritmalarla KOBİ’ye özel dijital çözüm önerileri sunması için gereken altyapı tasarlandı.

E-karne testinin sonucunda belirlenen gelişim alanlarına yönelik öneriler KOBİ’ye özel, e-ticarete girişten müşteri ilişkileri yönetimine (CRM), üretim planlamadan e-fatura yönetimine kadar pek çok alanda fırsatlar ve teklifler ile zenginleştirildi.

Mastercard ve TEPAV hazırladıkları internet sitesi ile dijital alanda gelişimini sürdürmek isteyen KOBİ’leri teste katılmaya ve tespit edilen alanlarda kendilerine özel derlenmiş tekliflerden faydalanmaya davet ediyor.

2020’den bu yana salgının etkisiyle birlikte dijitalleşmenin hızlandığı dikkate alındığında, işletmelerin rekabet kapasitesi de bilgi teknolojilerine erişimle doğru orantıda artar oldu.

KOBİ’lerin E-Karnesi projesinin ilk adımında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, KOBİ’lerin gelişimlerini hızlandırmak için önceliklendirmeleri gereken alanların dijital alanda yönetimsel ve teknik beceriler edinerek rekabet güçlerini artırması, faaliyet alanlarını çeşitlendirmesi ve pazar alanlarını genişletmesi olduğunu gösteriyor.

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