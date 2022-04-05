Mastercard yeşil dönüşümde KOBİ'lerin yanında

İSTANBUL (AA) – Mastercard, yenilenebilir, depolanabilir ve taşınabilir yeşil enerji çözümleri ile KOBİ’lerin kesintisiz enerji ihtiyaçlarını karşılamasını hedeflerken, birçok markayı özel indirimlerle Mastercard ticari kart sahiplerini buluşturuyor.

Mastercard açıklamasına göre, çevresel sürdürülebilirliği organizasyonunun tamamına yerleştiren şirket, hem kendisi hem de tedarik zincirinin çevresel etkilerini sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyor.

Ekonomik gelişimin önemli bir parçası olan KOBİ’leri desteklemek ve gücüne güç katmak hedefiyle hayata geçirilen MasterKOBİ, bu kez KOBİ’lerin enerji dönüşümü ihtiyaçlarına özel avantajlar sunuyor.

Dünya üzerinde en hızlı tükenen kaynak türlerinden olan enerji kaynakları KOBİ’lerin devamlılığı için büyük önem taşıyor.

Mastercard ticari kart sahiplerine ücretsiz olarak sunulan avantajlar kapsamında dileyen KOBİ’ler Solar Çatı ve Şarj paketlerinde yüzde 5 indirim ile enerji maliyetlerini düşürerek çevrenin korunması desteklerken, güneş panelleriyle birlikte kullanıldığında yüzde 100 temiz enerji üreten EcoFlow taşınabilir güç kaynaklarından 1000 TL’ye varan indirimlerle faydalanırken karbon ayak izlerini minimum seviyede tutabilecekler.

Şebekeden bağımsız enerji üretimi sağlayan solar enerji sistemleri satışını gerçekleştiren Solar AVM’de de MasterKobi kullanıcılarına özel indirimler bulunuyor.

Mevcut sisteminin iyileşmesini isteyen ya da ihtiyaca özel modüler sistemler belirleme fırsatı yakalayan MasterKOBİ’ler ise invertörlerde 500 TL, solar akü ve güneş panellerinde ise yüzde 5 indirim ile en uygun şekilde enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Temiz enerji, havayı kirletmeyen, sera gazı salınımına yol açmayan veya doğaya herhangi bir zarar vermeyen 3faz.com’ı tercih eden KOBİ’ler tüm Schneider Electric ürünlerini yüzde 5 indirim ile satın alabilecek.

Mastercard, MasterKOBİ paketi üzerinden sunduğu kampanyalar ile hem KOBİ’lere hem de üye iş yerlerine fayda sağlayarak köprü oluyor.

