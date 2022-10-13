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Mastercard'da üst düzey atama

13.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastercard'da üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Yasemin Develioğlu, Mastercard'ın Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre,Mastercard'ın Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanan Develioğlu, yeni görevinde Türkiye'nin de içinde olduğu Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Moldova ve Ukrayna'yı kapsayan Doğu Avrupa bölgesinin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Develioğlu, bu görevlerinin yanı sıra markanın bölgedeki sponsorluk projelerini ve "Paha Biçilemez" platformlarını da yönetecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu olan ve London School of Economics'te pazarlama sertifika programına katılan Develioğlu, kariyerine 2004 yılında Unilever Türkiye'de başladı. Türkiye, İsrail, Türki Cumhuriyetler, İran ve Orta Doğu ülkelerinde, farklı ürün kategorilerinde birçok marka ve ürün projelerini yürüttü.

2012-2017 arasında Coca Cola Türkiye Pazarlama Müdürlüğü görevinde birçok ödüllü projeye imza atan Develioğlu, 2017 yılında Jolly Tur'a CMO olarak atanarak yenilikçi projelerle başarılı bir büyüme sağladı.

Develioğlu, 2 yıl üst üste "Yılın En İyi 50 CMO"su arasında yer alırken, farklı ülkelerdeki pazarlarda, ödüllü pazarlama programları ve reklam kampanyaları geliştirme konusundaki deneyimini ortaya koydu.

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