Mastercard’ın İhtiyaç Haritası iş birliğiyle yarattığı El Ele Destek Hareketi devam ediyor

İSTANBUL(AA) - Kovid-19 sürecinde Mastercard ve İhtiyaç Haritası’nı bir araya getiren sosyal pazar yeri “El Ele Destek Hareketi”, ihtiyaç sahiplerinin gıda ve hijyen temel ihtiyaçlarının platform aracılığıyla aynı ildeki yerel esnaf tarafından karşılanması esasıyla çalışmalarını 20 ilde tamamladı.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, projenin 20 ilden sonraki hedefi ise 81 ilde bu uygulamayı yaygınlaştırarak destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri ile esnafları ve destekçileri birleştirmek. Bu doğrultuda teknolojik alt yapı çalışmaları tamamlanan sosyal pazar yeri platformunda Mastercard fonu ile 8 bin 100 aileye yardım sağlanırken 300 işletme de kampanyanın tedarikçisi olarak pazar yerinden satış gerçekleştirdi.

Projenin bundan sonraki en büyük amacı pandemiden zarar görmüş ve destek almak isteyen bireyleri yardımseverlerle buluşturmak ve sosyal pazar yerine kayıtlı yerel esnafın sayısını artırmak. Projenin bu fazında yardımlaşmanın toplumda önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Mastercard ve İhtiyaç Haritası, ortak toplumsal bilinç ve sorumluluk gerektirdiği gerçeğinden yola çıkarak projenin devamında “Yayalım Yaşatalım” mesajı ile herkesi platformu kullanmaya davet ediyor. Bireysel olarak katılmak ya da tedarikçi olmak isteyenler için İhtiyaç Haritası ana sayfasındaki yönlendirmeleri izlemek ve kayıt olmak yeterli oluyor.