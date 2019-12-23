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MasterChef 2019 büyük final ne zaman? MasterChef'te final haftası programı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 22:22 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen yemek programı MasterChef'te final haftası heyecanı başladı. Jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu, MasterChef'in final haftası programını açıkladı. Peki MasterChef'te büyük final ne zaman olacak?

MasterChef 2019 büyük final ne zaman? MasterChef'te final haftası programı belli oldu

MasterChef Türkiye, 73 bölümü ile final haftasına başladı. Ağustos ayında yirmi yarışmacı ile başlayan ve heyecan dolu bir sezon sonrasında MasterChef Türkiye'de şampiyon kim belli olacak merak ediliyor. Somer şef, 2019 MasterChef Türkiye'de final haftası neler olacak anlattı. Çarşamba günü hariç altı günü ekrana gelecek MasterChef'te heyecan dolu bir hafta yaşanacak.

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MasterChef'in final haftası programını açıklayan Somer Sivrioğlu, büyük finalin 29 Aralık Pazar günü yapılacağını duyurdu. İşte Somer Şef'in açıklamaları:

"Pazartesi, salı ve perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün 3 bireysel oyun oynayacağız.
Bunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak. İkincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız. Üçüncüsü ise şeflerin imza yemekleri olacak.

Her oyundan sonra her şef 10 üzerinden yaptığınız tabağa puan verecek. 3 oyunun toplamında 90 puan üzerinden
en az puan alan yarışmacı bu gece birinci eleme adayı olacak. Salı ve perşembe akşamları 2. ve 3. eleme adayları belli olacak. Cuma günü ise elemeye kalan 3 aday yine 3 oyun oynayacak. En az puan alan yarışmacı MasterChef 4.'sü olarak veda edecek.

Cumartesi gecesi ise kalan 3 yarışmacı mücadele edecek. En az puanı alan isim 3. olacak. Pazar akşamı ise büyük finale kalan 2 yarışmacı MasterChef 2019'un şampiyonu olmak için mücadele edecek".


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MasterChef 2019 MasterChef 2019 final

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