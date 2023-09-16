MasterChef Akira Back kimdir, kaç yaşında? Konuk şef Akira Back nereli, nerelerde çalıştı?

MasterChef Akira Back kimdir sorusu gündemde yer aldı. MasterChef All Star'ın yeni bölümüne Şef Akira Back konuk oldu. Elon Musk ve İngiliz kraliyet ailesine yemek yapan Akira Back'in hayatı merak edildi. İşte Akira Back hakkında merak edilen detaylar...

AKİRA BACK KİMDİR?

Akira Back, 1974 yılında Kore'nin Seul şehrinde doğdu. Akira Back'in dünyada 25 tane restranı var. Akira Back dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın şefliğini yaptı. İngiliz kraliyet ailesine yemek yapan Akira Back'in restoranının Michelin Yıldızı bulunuyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.



