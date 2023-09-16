MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Akira Back kimdir, kaç yaşında? Konuk şef Akira Back nereli, nerelerde çalıştı?

MasterChef Akira Back kimdir, kaç yaşında? Konuk şef Akira Back nereli, nerelerde çalıştı?

16.09.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akira Back, MasterChef All Star'ın 16 Eylül akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne konuk oldu. Jüri üyelerinden Mehmet Şef, Somer Şef, Danlio Şef'in sunuculuğu üstlendiği programda Akira Şef yarışmacılardan zorlu bir tarif yapmalarını istedi. Akira Back'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, MasterChef Akira Back kimdir, kaç yaşında? Konuk şef Akira Back nereli, nerelerde çalıştı?

MasterChef Akira Back kimdir sorusu gündemde yer aldı. MasterChef All Star'ın yeni bölümüne Şef Akira Back konuk oldu. Elon Musk ve İngiliz kraliyet ailesine yemek yapan Akira Back'in hayatı merak edildi. İşte Akira Back hakkında merak edilen detaylar...

AKİRA BACK KİMDİR?

Akira Back, 1974 yılında Kore'nin Seul şehrinde doğdu. Akira Back'in dünyada 25 tane restranı var. Akira Back dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın şefliğini yaptı. İngiliz kraliyet ailesine yemek yapan Akira Back'in restoranının Michelin Yıldızı bulunuyor.

AKİRA

MASTERCHEF TÜRKİYE HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

masterchef jüriler 2

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.

masterchef

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özkan Uğur'un eşi duygulandırdı! "Yokluğuna alışamadım"Özkan Uğur'un eşi duygulandırdı! "Yokluğuna alışamadım"
Survivor All Star 2024'te çok ünlü isim yeniden kadroda!Survivor All Star 2024'te çok ünlü isim yeniden kadroda!
Ünlü oyuncunun estetiksiz hali ortaya çıktı! Gören inanamadıÜnlü oyuncunun estetiksiz hali ortaya çıktı! Gören inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Murat Boz kraliyet ailesi yaşında ele istedi turu batuhan piatti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.