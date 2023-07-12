MasterChef All Star 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Temmuz MaterChef'te eleme adayları kim?

MasterChef All Star'da ana kadro tamamlandı. Daha sonra takım oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi. 12 Temmuz Çarşamba akşamı MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu ile eleme adayları belirlenecek. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 12 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilşkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 TEMMUZ KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 12 Temmuz 2023 Çarşamba akşamı MasterChef All Star'da 2. dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım, henüz belli olmadı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacak.

MASTERCHEF ALL STAR 12 TEMMUZ ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın 12 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünde 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayları belirlenecek.

MASTERCHEF ALL STAR 2023 ANA KADROSU!

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

Tolga - 2022



