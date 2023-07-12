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MasterChef All Star 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Temmuz MaterChef'te eleme adayları kim?

12.07.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. 12 Temmuz Çarşamba akşamı MasterChef All Star'ın 2. takım oyunu heyecanı yaşandı. Şefler yarışmacılardan en lezzetli tabakları çıkarmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Temmuz MaterChef'te eleme adayları kim?

MasterChef All Star'da ana kadro tamamlandı. Daha sonra takım oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi. 12 Temmuz Çarşamba akşamı MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu ile eleme adayları belirlenecek. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 12 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilşkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 TEMMUZ KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 12 Temmuz 2023 Çarşamba akşamı MasterChef All Star'da 2. dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım, henüz belli olmadı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacak.

MASTERCHEF ALL STAR 12 TEMMUZ ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın 12 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünde 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayları belirlenecek.

MASTERCHEF ALL STAR 2023 ANA KADROSU!

Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022

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