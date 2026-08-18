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Mülakatı geçip oraya yerleşti! Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy samuray oluyor

Kardeşlerim dizisinin ardından oyunculuğa ara veren Fadik Sevin Atasoy Japonya'da samuraylık eğitimi alıyor. Atasoy eğitimlerden karelerini sosyal medya hesabından paylaşıp "Tarihte ilk kez kadın samuray eğitimi için seçilenlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Mülakatı geçip oraya yerleşti! Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy samuray oluyor
Öznur Yaslı İkier

Japonya'da ilk kez kadınlara yönelik samuraylık eğitimi veren bir okul açılmıştı. Geçtiğimiz yıl oyuncu Fadik Sevin Atasoy da bu eğitim için seçilen ilk öğrenciler arasında yer aldığını açıklamıştı.

"GURUR DUYUYORUM"
Samuraylık eğitimine devam eden ve eğitim sürecine dair fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Atasoy, yeni bir paylaşımda bulundu.

Mülakatı geçip oraya yerleşti! Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy samuray oluyor 1

Samuraylık geleneğinin temel değerlerine dikkat çeken oyuncu, "Tarihte ilk kez kadın samuray eğitimi için seçilenlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum. Samuray geleneğinde güç, saldırmakta değil; cesarette, sadakatte, öz disiplinde ve baskı altında sükûnetini koruyabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Mülakatı geçip oraya yerleşti! Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy samuray oluyor 2

Ünlü isim, daha önce yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti: ''Böyle bir okul olduğunu duyunca araştırıp başvuruda bulundum. Girdiğim mülakat sonrasında okula kabul edildim. Daha öncesinde dört senelik eskrim eğitimim var, Muay Thai yaptım, sertifikalı yoga ve meditasyon eğitmeniyim. Bunlar samuray okuluna seçilmemde güçlü etken oldu. İngilizce bilmek de şart. Japonya'nın Samuray Adası Tsushima'daki okula kabul edildim. Eğitime orada devam edeceğim.''

Mülakatı geçip oraya yerleşti! Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy samuray oluyor 3

SAMURAY NEDİR?
Samuray, Japonya'da yaklaşık 12. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar yaşamış askerî soylu savaşçı sınıfına verilen isimdir.

Mülakatı geçip oraya yerleşti! Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy samuray oluyor 4

Japonca "samuray" kelimesi, "hizmet etmek" anlamına gelen bir fiilden türemiştir. Günümüzde samuraylar artık bir savaşçı sınıfı olarak bulunmasa da, kültürleri Japon tarihinde ve dünya popüler kültüründe önemli bir yere sahiptir.

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Fadik Sevin Atasoy kardeşlerim
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