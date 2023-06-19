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MasterChef All Star'da büyük sürpriz! 5 sezon önce 6. olarak elenen favori yarışmacı ana kadroda

19.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da ana kadroya giren 5. yarışmacı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Yılmaz Öztürk'ün jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da sezonun ilk grubunda 2018-2019 yılından yarışmacılar en iddialı isimlere rakip olabilmek için hünerlerini sergiledi. 5 sezon önce 6. olarak elenen favori yarışmacının hazırladığı tabak geceye damga vurdu. İşte, MasterChef'te ana kadroya giren 5. yarışmacı...

MasterChef All Star'da büyük sürpriz! 5 sezon önce 6. olarak elenen favori yarışmacı ana kadroda

Güzide, Suna, Eda ve Batuhan'ın ana kadroya girdiği MasterChef'te yarışmacılar ilk grubun son ismi olmak için hünerlerini sergiledi.MasterChef All Star'da şefler, yarışmacılardan yaratıcılıklarını kullanarak yeni bir tabak hazırlamalarını istedi.

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MEHMET ŞEF, MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 5. İSMİ AÇIKLADI

Hakan gün sonunda en iyi tabağı çıkaran üçüncü isim oldu ve MasterChef'e yedeklerden devam etmeye hak kazandı.

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Mustafa ve Rıfat son 2'ye kaldı. Hazırladığı tabak şefler tarafından beğenilen Rıfat, MasterChef ana kadrosuna giren 5.yarışmacı oldu.

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ALDIĞI SONUÇLA YIKILDI

Mustafa etabı geçememesi üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkes inanıyordu bana, güveniyordu. Ben de kendime çok güveniyordum. Demek ki iyi çalışmamışım. Bundan sonra daha çok çalışacağım"

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