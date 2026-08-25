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Melek Mosso imaj değiştirdi! Bu defa pek beğenilmedi

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Melek Mosso yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestirip boyatan ünlü ismin son hali pek beğenilmedi.

Melek Mosso imaj değiştirdi! Bu defa pek beğenilmedi
Öznur Yaslı İkier

Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melek Mosso son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Geçtiğimiz yıl iki yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Melek Mosso şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestirip kırmızı tonlarına boyatan ünlü isim yeni görünümüyle pek beğenilmedi.

Melek Mosso imaj değiştirdi! Bu defa pek beğenilmedi 1

Melek Mosso'nun yeni imajı için sosyal medyada; 'bu defa olmamış', 'pek yakışmamış', 'eski hali daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı.

Melek Mosso imaj değiştirdi! Bu defa pek beğenilmedi 2

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
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