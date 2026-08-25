Melek Mosso imaj değiştirdi! Bu defa pek beğenilmedi

Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melek Mosso son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Geçtiğimiz yıl iki yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Melek Mosso şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestirip kırmızı tonlarına boyatan ünlü isim yeni görünümüyle pek beğenilmedi.

Melek Mosso'nun yeni imajı için sosyal medyada; 'bu defa olmamış', 'pek yakışmamış', 'eski hali daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı.