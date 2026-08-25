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Güller ve Günahlar için karar verildi! Tarih belli oldu

“Güller ve Günahlar” dizisinin 2. sezon çekimleri yarın başlıyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NTC Medya imzalı dizinin yeni sezon tarihi de belli oldu.

Güller ve Günahlar için karar verildi! Tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin cumartesi akşamları seyirciyle buluşan “Güller ve Günahlar” dizisinin 2. sezon çekimleri yarın başlıyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı dizinin yeni sezon tarihi de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı fenomen dizi 12 Eylül’de izleyicisinin karşısına çıkacak.

Güller ve Günahlar için karar verildi! Tarih belli oldu 1

SERHAT’IN BABASI GELİYOR
Dizinin ikinci sezonunda Serhat‘ın (Murat Yıldırım) babası Yusuf Tecer hikâyeye katılıyor ve “Güller ve Günahlar”ın kahramanlarının yolculukları kayıp Kader’in (Yade Arayıcı) peşinden Sofya’ya kadar uzanacak. Yusuf Tecer için görüşmeler sürüyor.

Güller ve Günahlar için karar verildi! Tarih belli oldu 2

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Cemre Baysel Güller ve Günahlar
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