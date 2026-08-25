Güller ve Günahlar için karar verildi! Tarih belli oldu

Kanal D’nin cumartesi akşamları seyirciyle buluşan “Güller ve Günahlar” dizisinin 2. sezon çekimleri yarın başlıyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı dizinin yeni sezon tarihi de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı fenomen dizi 12 Eylül’de izleyicisinin karşısına çıkacak.

SERHAT’IN BABASI GELİYOR

Dizinin ikinci sezonunda Serhat‘ın (Murat Yıldırım) babası Yusuf Tecer hikâyeye katılıyor ve “Güller ve Günahlar”ın kahramanlarının yolculukları kayıp Kader’in (Yade Arayıcı) peşinden Sofya’ya kadar uzanacak. Yusuf Tecer için görüşmeler sürüyor.