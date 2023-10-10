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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 10 Ekim 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

10.10.2023 22:32 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 10 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar çeşit çeşit pide tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 10 Ekim MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 10 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan 9 çeşit pide tarifi yapmalarını istedi. Her takımdan birer kişi ikişerli gruplara ayrılarak en iyi pide tarifini çıkarmaya çalıştılar. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 10 EKİM KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 10 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. Kazanan takım belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 10 EKİM KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı dolma tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları ile bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı eleme potasına girmekten kurtulacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Eda Karabulut MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur Kardaş, Eda Karabulut.


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Masterchef masterchef dokunulmazlık ele

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