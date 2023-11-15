MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 15 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 15 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Türk Devletleri lezzetleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 15 Kasım 2023 Çarşamba MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 15 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Türk Devletleri'nden yemek tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döküyor. Yarışmacılar havuç çeşitleri ile yaratıcı tabaklar çıkaracak. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak. Kazanan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre'nin seçimi ile ilk gitme adayı Dilara oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ise en fazla oyu alan Ayaz oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Tanya Kilitkayalı MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış ve Tanya.







