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MasterChef All Star ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 5 Aralık 2023 MasterChef'te eleme adayı belli mi?

05.12.2023 22:42 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 5 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar birbirinden farklı dürüm çeşitleri tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 5 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 5 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan farklı dürüm çeşitleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 5 Aralık 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 5 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. KaybedenMavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Ege mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döküyor. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

MAVİ TAKIM

Kıvanç (Kaptan)
Dilara
Barbaros
Cemre
Esra

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KIRMIZI TAKIM

Sergen (Kaptan)
Hasan
Tahsin
Eren
Batuhan

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Tolga Şener, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican ve Tolga.

Yarışmada kalan son 10 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.


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