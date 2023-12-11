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MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef'ten elenen Cemre Uyanık'ın hayatı ve biyografisi

11.12.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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MasterChef'ten elenen yarışmacı Cemre Uyanık oldu. Cemre Uyanık; Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada Esra, Kıvanç ve Dilara ile birlikte yer aldığı eleme potasından çıkamadı. MasterChef All Star, izleyicileri internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef'ten elenen Cemre Uyanık'ın hayatı ve biyografisi

MasterChef Cemre 11 Aralık 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara olmuştu. Dilara ve Cemre'nin aynı puanı alması sosyal medyada oldukça konuşuldu. 10 Aralık Pazar günü MasterChef All Star'dan elenen isim Cemre Uyanık oldu. İşte MasterChef'ten elenen Cemre Uyanık'ın hayatı ve biyografisi...

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında doğdu.

Cemre Uyanık aslen Şanlıurfalıdır.

Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde alan Cemre Uyanık, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı. Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girdi ve 11 ay boyunca çalıştı. Aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. 2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve birinci oldu.

CEMRE UYANIK, MASTERCHEF'TEN ELENDİ!

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef 2023 yarışmacısı Tolga yarışmaya veda etmişti.

MasterChef'te eleme adayları hafta içerisinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara torik ve meyan kökü veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi. Puanlama sistemine geçilen gecede en düşük puanı toplayan yarışmaya veda edecek.

Gecenin ikinci turunda yarışmacılar ise şef tabağı yaptılar.

Yarışmanın sonunda ise Cemre Uyanık MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı oldu.

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