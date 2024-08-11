MasterChef Deniz bu sefer de Ayşe'yi ağlattı! Ağır sözleri yine tepki çekti

MasterChef 2024'te yarışan yarışmacılardan bazıları tarzlarıyla ve sivri dilleriyle öne çıkıyor. Bunlardan biri de daha önce Rizeli Mehmet ile de tartışan Deniz.

MasterChef Deniz sosyal medyada tepki çeken bir isim. Deniz yine son olarak adından söz ettirmeyi başardı.

Afyonkarahisar'da çiftçilik yaparken hayvanlarıyla video çeken ve MasterChef 2024 yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz sosyal medyada ilgiyle takip edilen yarışmacılardan.

Deniz bu sefer Ayşe Ekiz'e ağır ifadeler kullandı. Kaptan olan Ayşe'yi eleştiren Deniz "Ayşe'ye kendisine de söyledim. Hiçbir şey almadın Çağlar'ı nasıl fark edemedin gözlem gözlem yapabilirdin, kızdım zaten hani bana gelip sonradan işte Çağlar'ı yazabilirdim... 'Ben görmedim' diyor zaten hiçbir şey yapmıyorsun ki Ayşe bari gözlem yapsaydın. Gelip benim elimden patatesi almak bir şey yapmak değil,

yapamıyorsun artık bitmiş yani" sözleriyle şoke etti.

"HERKESİN SİNİRLERİNİ BOZDU"

Bu anlar Ayşe ise ağlamaya başladı. Ayşe'yi koruyan Zeynep ise "Saçma sapan konuşmaları var çok sıkıldım artık. Ayşe'yi de üzüyor herkesin sinirlerini bozdu" dedi.

Sosyal medyada da yine Deniz'e tepki vardı. Ayşe Ekiz'i savunan seyirciler "Bu kadın acilen gitmeli", "Hem beceriksiz hem de sinir bozucu", "Çok terbiyesiz bir kadın", "Bu nasıl yarışmacı ya" yorumlarında bulundu.