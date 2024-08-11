MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Deniz bu sefer de Ayşe'yi ağlattı! Ağır sözleri yine tepki çekti

MasterChef Deniz bu sefer de Ayşe'yi ağlattı! Ağır sözleri yine tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 08:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef sezona hızlı başladı! Rizeli Mehmet ile polemiğiyle sosyal medyada eleştirilen yarışmacı Deniz bu sefer de Ayşe'ye ağır ifadeler kullanarak yarışmacıyı ağlattı. O anlar da sosyal medyada tepki çekti.

MasterChef 2024'te yarışan yarışmacılardan bazıları tarzlarıyla ve sivri dilleriyle öne çıkıyor. Bunlardan biri de daha önce Rizeli Mehmet ile de tartışan Deniz.

MasterChef Deniz sosyal medyada tepki çeken bir isim. Deniz yine son olarak adından söz ettirmeyi başardı.

1

Afyonkarahisar'da çiftçilik yaparken hayvanlarıyla video çeken ve MasterChef 2024 yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz sosyal medyada ilgiyle takip edilen yarışmacılardan.

r6765756

Deniz bu sefer Ayşe Ekiz'e ağır ifadeler kullandı. Kaptan olan Ayşe'yi eleştiren Deniz "Ayşe'ye kendisine de söyledim. Hiçbir şey almadın Çağlar'ı nasıl fark edemedin gözlem gözlem yapabilirdin, kızdım zaten hani bana gelip sonradan işte Çağlar'ı yazabilirdim... 'Ben görmedim' diyor zaten hiçbir şey yapmıyorsun ki Ayşe bari gözlem yapsaydın. Gelip benim elimden patatesi almak bir şey yapmak değil,
yapamıyorsun artık bitmiş yani" sözleriyle şoke etti.

Ekran görüntüsü 2024-08-11 075858

"HERKESİN SİNİRLERİNİ BOZDU"

Bu anlar Ayşe ise ağlamaya başladı. Ayşe'yi koruyan Zeynep ise "Saçma sapan konuşmaları var çok sıkıldım artık. Ayşe'yi de üzüyor herkesin sinirlerini bozdu" dedi.

jkljlj

Sosyal medyada da yine Deniz'e tepki vardı. Ayşe Ekiz'i savunan seyirciler "Bu kadın acilen gitmeli", "Hem beceriksiz hem de sinir bozucu", "Çok terbiyesiz bir kadın", "Bu nasıl yarışmacı ya" yorumlarında bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
En Çok Okunan Haberler
İçtiği kahve hayatını kurtardı! Kaçırdığı uçak yere çakıldı

İçtiği kahve hayatını kurtardı! Kaçırdığı uçak yere çakıldı

Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu'na adeta veda etti! "Gitme sana muhtacım"

Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu'na adeta veda etti! "Gitme sana muhtacım"

Dün öğlen başladı, gece boyu daha da şiddetlendi!

Dün öğlen başladı, gece boyu daha da şiddetlendi!

Instagram açıldı ama hesabından oldu!

Instagram açıldı ama hesabından oldu!

Volkan Demirel imzayı attı, geri döndü!

Volkan Demirel imzayı attı, geri döndü!

Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.