MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Kasım 2023 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım, kim kazandı?

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Gecede güveç yemeği yapıldı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Kasım MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

En fazla tabağı beğenilen takım gecenin kazananı olacak.

Eleme adayları gecenin sonunda belli olacak.

9 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 9 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından MasterChef eleme adayları belli olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Ayaz oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Dilara seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Cemre seçildi.

Haftanın 4. eleme adayı Barış seçildi.







