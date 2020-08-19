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Masterchef Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilenler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye 2020 programının ana kadrosunun seçilmesinden sonra 16 yarışmacı arasında rekabetin dozunu günden güne artmaya başladı. As kadro için yapılan elemelerde kıyasıya mücadele eden yarışmacılar Masterchef programının ilk takımında oyununda adeta gözlerini karartılar. Takım oyununda mücadelesiyle Furkan Yalçın dikkatleri çeken isimler arasında yerini aldı.

Masterchef Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilenler...

Masterchef programının TV 8 ekranlarına gelmesiyle birlikte reyting listeleri yerinden oynamaya başladı. Her gün yayın yapan fenomen yemek programı listenin zirvesini kimseye bırakmıyor. Masterchef Türkiye 3. sezonunda yaptığı değişiklikler ve yarışmacılarıyla kısa süre içerisinde izleyicisinin favorisi haline geldi.
Masterchef’in yeni sezonunda koronavirüs pandemisi kapsamında yarışmacılar özel olarak hazırlanan evlerde kalacak. Başvuru sayısındaki yoğunluğu göz önüne alan yapım ekibinin formatta yaptığı yeni değişiklik ise; eleme turları oldu. Eleme turlarını başarılı bir şekilde geçen 16 yarışmacısı ise Masterchef’in ana kadrosunda yerini aldı.

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Ana kadro içerisine girmeyi başaran Furkan Yalçın ise Mehmet Yalçıkaya’nın sütdyodan kovduğu yarışmacı olarak hafızalara kazındı. Yaptığı yemekler, hal ve hareketleriyle şimdiden hayran kitlesine kavuşan Furkan Yalçın’ın hayatı ve mesleki deneyimleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Genç aşçının hakkında Masterchef Furkan Yalçın aslen nereli, Furkan Yalçın Instagram hesabı var mı, Furkan Yalçın’ın sevgilisi kim?” sorularının cevapları araştırılıyor.

MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2019 seçmelerine katılarak Mustafa Aydın’a elenen Furkan Yalçın’ın şansı bu sene yaver gitmeyi başardı. Genç aşçı eleme turlarının hepsinden başarılı bir şekilde ayrılarak 16 kişilik ana kadroda kendisine yer buldu.
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Babası da kendisini gibi aşçı olan Masterchef yarışmacısı Furkan Yalçın yemek yapmaya olan ilgisinin babasından geçtiğini söylüyor.
Aslen Bartınlı olan Masterchef Furkan Yalçın eğitim ve çalışma hayatının büyük bir kısmını İstanbul'da geçirdi.
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Küçüklüğünden beri yemek yapmaya tutkun olan Yalçın mutfak eğitimine 2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’nde başladı. Lise eğitimi devam ederken bir yandan da iş tecrübesi edinmek isteyen Furkan Yalçın, Karaköy’de bulunan birçok kafe ve resturantta çalıştı. Çalıştığı yerlerin menülerini düzenleyerek sektörün içine girmeye başlayan Furkan Yalçın mesleğe aslında bulaşık yıkarak başladığı ifade ediyor. Çin mutfağına karşı özel bir ilgisi bulunan Furkan Yalçın, lise mezuniyetinden sonra ulusal ve uluslarası olmak üzere pek çok yemek yarışmasına katılarak ödülleri göğüsledi.
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Üniversite eğitimi içinde mutfak bölümünü tercih eden Masterchef Furkan Yalçın İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Gastronomi Bölümü’nü kazandı. İş hayatı ve okulu birlikte götürme konusunda zorluk yaşayan Furkan Yalçın eğitimini yarım bırakmayı seçti. 2000 yılında doğan 20 yaşındaki şef adayı pastacılık alanında uzmanlaşarak çalışma hayatını sürdürdü.

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