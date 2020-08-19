Masterchef Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilenler...

Masterchef programının TV 8 ekranlarına gelmesiyle birlikte reyting listeleri yerinden oynamaya başladı. Her gün yayın yapan fenomen yemek programı listenin zirvesini kimseye bırakmıyor. Masterchef Türkiye 3. sezonunda yaptığı değişiklikler ve yarışmacılarıyla kısa süre içerisinde izleyicisinin favorisi haline geldi.

Masterchef’in yeni sezonunda koronavirüs pandemisi kapsamında yarışmacılar özel olarak hazırlanan evlerde kalacak. Başvuru sayısındaki yoğunluğu göz önüne alan yapım ekibinin formatta yaptığı yeni değişiklik ise; eleme turları oldu. Eleme turlarını başarılı bir şekilde geçen 16 yarışmacısı ise Masterchef’in ana kadrosunda yerini aldı.

Ana kadro içerisine girmeyi başaran Furkan Yalçın ise Mehmet Yalçıkaya’nın sütdyodan kovduğu yarışmacı olarak hafızalara kazındı. Yaptığı yemekler, hal ve hareketleriyle şimdiden hayran kitlesine kavuşan Furkan Yalçın’ın hayatı ve mesleki deneyimleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Genç aşçının hakkında “Masterchef Furkan Yalçın aslen nereli, Furkan Yalçın Instagram hesabı var mı, Furkan Yalçın’ın sevgilisi kim?” sorularının cevapları araştırılıyor.