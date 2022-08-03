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MasterChef Metin kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz nereli, evli mi, kaç yaşında?

03.08.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Metin Yavuz kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 1 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya ilk seçilen Metin Yavuz, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Metin kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz nereli, evli mi, kaç yaşında? İşte MasterChef 2022 ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz...

MasterChef Metin kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz nereli, evli mi, kaç yaşında?

Metin Yavuz, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren ilk yarışmacı oldu. Aşçılık mesleği ile ilgilenen Metin Yavuz'un hayatı merak konusu oldu. Peki MasterChef Metin Yavuz nereli, evli mi, kaç yaşında? İşte Metin Yavuz hakkında merak edilen soruların yanıtları..

MASTERCHEF İLK ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

Yemeklerin tadına bakarak uzun bir değerlendirme yapan şefler 4'üncü olan isim olarak Mustafa'yı seçti.Gecenin 3'üncüsü Atike olurken, Çağatay'da 2'nci seçildi. Rakiplerinden daha başarılı yemek yapan Metin ise MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı oldu.

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MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolu Mengenli'dir. 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.

MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turdada başarılı olarak 3. tura yükseldi. Son turda da performans sergileyen isim, ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu.

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Masterchef
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