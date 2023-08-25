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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödül kimin oldu? Kılıçlar çekildi!

25.08.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da bu akşam farklı bir heyecan yaşandı. Büyük ödül için yarışan yarışmacılar, fındık ile 5 çeşit tabak yaparak şeflere sundular. Kıyasıya geçen yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödül kimin oldu? Kılıçlar çekildi!

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. MasterChef All Star'da büyük ödül 100.000 TL olarak açıklandı. İşte MasterChef All Star 25 Ağustos bölümünde yaşananlar ve büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. fındık verilen takımlardan, 5 çeşit yemek yapmaları istendi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazananı olacak.

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İkinci etabı ise kazanan takım oynayacak. MasterChef All Star geleneği olarak kazanan takımdan yaratıcılık tabağı yapmaları istenecek. Gecenin en başarılı tabağı büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün kazananı henüz belli olmadı. Sergen ve Tahsin'in kaptanlığında yarışan kırmızı ve mavi takımdan başarılı olan ikinci etaba kalarak yaratıcılık oyunu oynayacak.

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Kazanan takımdan en başarılı yemeği yapan ise Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın kararıyla 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak.

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