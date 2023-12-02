MasterChef son eleme adayı kim oldu? 2 Aralık 2023 MasterChef All Star'da potaya giren yarışmacı kim oldu?

MasterChef All Star yarışmacıları son eleme adayı olmamak için yarıştı. MasterChef UK eski yarışmacısı ve İngiliz Kraliyet Mutfağı sorumlusu Hintli Şef Amardeep Anand bu akşam MasterChef konuğu oldu. Hintli Şef Amardeep Anand yarışmacılardan Buzi Bafu yemeğini yapmalarını istedi. Yayınlanan bölümde oldukça gergin anlar yaşandı. İşte, MasterChef All Star'da potaya giren son isim...
MasterChef'te bu haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan oyunların sonunda belli olacak.
Haftanın 1. eleme adayı ismi Tolga oldu.
Haftanın 2. eleme adayı ismi Eren seçildi.
Haftanın 3. eleme adayı Dilara seçildi.
Haftanın 4. eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.