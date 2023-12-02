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MasterChef son eleme adayı kim oldu? 2 Aralık 2023 MasterChef All Star'da potaya giren yarışmacı kim oldu?

02.12.2023 20:31 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da heyecan giderek artıyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışılıyor. Artık yeni bir sisteme geçildi ve her gün yeni bir eleme adayı belirlendi. 'MasterChef son eleme adayı kim oldu' ekranı sorgulanıyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 2 Aralık 2023 Cumartesi günü MasterChef'te potaya hangi yarışmacı girdi?

MasterChef All Star yarışmacıları son eleme adayı olmamak için yarıştı. MasterChef UK eski yarışmacısı ve İngiliz Kraliyet Mutfağı sorumlusu Hintli Şef Amardeep Anand bu akşam MasterChef konuğu oldu. Hintli Şef Amardeep Anand yarışmacılardan Buzi Bafu yemeğini yapmalarını istedi. Yayınlanan bölümde oldukça gergin anlar yaşandı. İşte, MasterChef All Star'da potaya giren son isim...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan oyunların sonunda belli olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Tolga oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Eren seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Dilara seçildi.

Haftanın 4. eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.

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