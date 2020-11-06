MasterChef Tanya’dan veda mesajı! ‘Şansım yaver gitmedi...’

MasterChef Türkiye’nin 90. bölümünde yarışmaya Tanya Kilitkaya veda etti. Somer Sivrioğlu tarafından hazırlanan “Toprak Ana” yemeğini yapmakta zorlanan Tanya, rakipleri Uğur ve Furkan’dan daha zayıf bir tabak yaparak MasterChef macerasını bitirdi. En büyük hayallerinden birinin MasterChef Türkiye’ye katılmak olduğunu belirten Tanya’nın gözyaşları içindeki vedası yarışmacı arkadaşlarını ve şefleri de derinden etkiledi. Vedasının sonrasında MasterChef Tanya, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

‘BEN GELDİM’

MasterChef Türkiye yarışmasına veda etmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Tanya, “Ben geldim. Yazacak, teşekkür edilecek o kadar çok insan var ki. Hepinize ne kadar teşekkür etsem az gelir. En büyük hayalimdi MasterChef. Şansım yaver gitmedi bu yüzden erken veda etmek zorunda kaldım. Ama bu macerada çok güzel şeyler öğrendim, güzel dostluklar kazandım. En güzeli hepinizin desteği ve sevgisiydi. En büyük amacım Kıbrıs'ı temsil etmekti. Bunu biraz da olsa başarabildiysam ne mutlu bana. MasterChef hikayem bitti ama yeni hikayelerde ülkemi temsil etmeye devam edeceğim. Bu yolda bana destek olan sizlere, her birinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. MasterChef ekibine bu yolda bizlere aile gibi davrandıkları içinde çok teşekkür ederim. Güzel bir ailem oldu burada” notunu ekledi.