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MasterChef Tanya’dan veda mesajı! ‘Şansım yaver gitmedi...’

06.11.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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MasterChef Tanya’dan veda mesajı! ‘Şansım yaver gitmedi...’

TV 8’in sevilen yemek programı MasterChef Türkiye’ye son veda isim Tanya Kilitkayalı oldu. MasterChef Türkiye vedasında gözyaşlarına hakim olamayan Kıbrıslı yarışmacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini de duygulandırdı.

MasterChef Türkiye’nin 90. bölümünde yarışmaya Tanya Kilitkaya veda etti. Somer Sivrioğlu tarafından hazırlanan “Toprak Ana” yemeğini yapmakta zorlanan Tanya, rakipleri Uğur ve Furkan’dan daha zayıf bir tabak yaparak MasterChef macerasını bitirdi. En büyük hayallerinden birinin MasterChef Türkiye’ye katılmak olduğunu belirten Tanya’nın gözyaşları içindeki vedası yarışmacı arkadaşlarını ve şefleri de derinden etkiledi. Vedasının sonrasında MasterChef Tanya, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

‘BEN GELDİM’

tanya

MasterChef Türkiye yarışmasına veda etmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Tanya, “Ben geldim. Yazacak, teşekkür edilecek o kadar çok insan var ki. Hepinize ne kadar teşekkür etsem az gelir. En büyük hayalimdi MasterChef. Şansım yaver gitmedi bu yüzden erken veda etmek zorunda kaldım. Ama bu macerada çok güzel şeyler öğrendim, güzel dostluklar kazandım. En güzeli hepinizin desteği ve sevgisiydi. En büyük amacım Kıbrıs'ı temsil etmekti. Bunu biraz da olsa başarabildiysam ne mutlu bana. MasterChef hikayem bitti ama yeni hikayelerde ülkemi temsil etmeye devam edeceğim. Bu yolda bana destek olan sizlere, her birinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. MasterChef ekibine bu yolda bizlere aile gibi davrandıkları içinde çok teşekkür ederim. Güzel bir ailem oldu burada” notunu ekledi.

SOMER SİVRİOĞLU’NDAN DUYGUSAL VEDA

somer sivrioğlu

MasterChef programında son veda eden Tanya’ya Somer Sivrioğlu’ndan destek geldi. ‘Goca Kıbrıslı’ diyerek hitap ettiği Tanya ile sarılırken çekilen bir pozunu paylaşan Sivrioğlu gönderisine, “Goca Gıbrıslı, ne demiş Yunus Emre ‘Sen doğru yolda ol da, varsın sanan eğri sansın; Sen kendini bildiğin sürece, doğru insansın.' Yolun da, kendin de doğrusun kardeşim, hep böyle kal” ifadelerini kullandı.

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