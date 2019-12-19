MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarışacak! MasterChef'te eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Cuma ekrana gelecek 72. bölümünde O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef Türkiye yarışmacıları kozlarını paylaşıyor.

Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Saadet Özsırkınt'dan oluşan mavi takım ile MasterChef Türkiye yarışmacıları şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmak için uğraşacak. Mavi takımda, Seda Sayan mantarlı sote yemeğini yapacak. Acun Ilıcalı ise tatlı yapacak. Kırmızı takım yarışmacıları ise şeflerin isteği üzerine tek ellerini kullanarak yemek yapmaya çalışacak.

MASTERCHEF'TE FİNALE KİMLER KALDI? İŞTE ELEME ADAYLARI

MasterChef'te 4 yarışmacının mücadele edeceği final haftasına kalan ilk iki finalist Cemre ve Güzide oldu. Batuhan ve Alican'dan sonra ise Ekin de elemeye kalan 3. yarışmacı oldu. MasterChef'in Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ödül oyununun ardından Ekin, Alican ve Batuhan arasında eleme mücadelesi yaşanacak.





