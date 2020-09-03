MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Celal'in kaptan olduğu mavi takım ile Eray'ın kaptanlığını üstlendiği kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için ter döktü. Şeflerin tadımları sonrasında ise kazanan takım belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacılar, çölyak hastalarının yiyebilecekleri yiyeceklerden hazırlayarak, en iyi tabakları ortaya çıkarmaya çalıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek takım da mavi takım yarışmacıları oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Yarışmacılar şeflerin istediği uzak doğu mutfağından ‘tom yum goong’ çorbasını en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti. Bu bölümde ise en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı şefler tarafından Barbaros olarak belirlendi.