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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 01:55 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etti. MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki eleme adayı daha belirlendi. Böylece MasterChef'te bu hafta elemeye kalan 4 yarışmacı belli oldu. İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve elemeye kalan yarışmacılar.

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Celal'in kaptan olduğu mavi takım ile Eray'ın kaptanlığını üstlendiği kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için ter döktü. Şeflerin tadımları sonrasında ise kazanan takım belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacılar, çölyak hastalarının yiyebilecekleri yiyeceklerden hazırlayarak, en iyi tabakları ortaya çıkarmaya çalıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek takım da mavi takım yarışmacıları oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Yarışmacılar şeflerin istediği uzak doğu mutfağından ‘tom yum goong’ çorbasını en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti. Bu bölümde ise en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı şefler tarafından Barbaros olarak belirlendi.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 2020’nin son bölümünde iki eleme adayı daha belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan turlar sonrası Özgül ve Duygu eleme adayı olarak belirlenmişti.

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MasterChef son bölümdeki 2. dokunulmazlık oyununu kazanan ise kırmızı takım oldu ve mavi takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros haftanın 3. eleme adayı olarak Berker‘i söyledi. Daha sonra mavi takım arasında yapılan oylamanın ardından da en fazla oyu alan yarışmacı Ebru oldu ve haftanın 4. eleme adayı seçildi.

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