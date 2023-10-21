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MasterChef'te gergin gece! İki yarışmacı arasında ipler bir anda gerildi! 'Konuşulacak adam değilsin'

21.10.2023 23:32 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da haftanın son eleme oyunu oynandı. Eleme potasına girmemek için yarışan yarışmacılar arasında tansiyon bir anda yükseldi. İki isim arasında çıkan tartışma diğer yarışmacıların araya girmesiyle sona erdirildi.

MasterChef All Star her bölümü ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce de birçok yarışmacıyla tartışma yaşayan Sergen bu kez de Barış ile tartıştı. Barış'ın Sergen'e 'Konuşulacak adam değilsin' demesi ile tansiyon iyice yükseldi.

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MasterChef'te veda öncesi son eleme potası oyunu oynandı. Bilindiği üzere üç kez takım oyunu oynanıyor, son olarak da bir yarışmacı için tekrar eleme oyunu oynanıyor.

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"ERKEKLİK YAPIYOR İŞTE"

Yayınlanan yeni bölümde Sergen ve Barış'ın tartışması damga vurdu. Barış'ın topu göstermesiyle Sergen'in 'Zamanında çok şişirdin galiba Barış' demesi tartışmayı ateşledi.

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Bunun üzerine de Barış'ın 'Sen çok yanlış bir adamsın. İnsanların içinde farklı dışarıda farklı bir adamsın. Konuşulacak adam değilsin' demesi ile sesler bir anda yükseldi.

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Sergen'in Erkeklik yapıyor işte' sözüne karşılık Barış da 'Birebir olduğumuzda çok iyi ama insan içinde böyle rencide edici konuşuyor' cevabını verdi.

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Diğer yarışmacıların araya girmesiyle tartışma sakinlese de ikilinin gerginliği devam etti.

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