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MasterChef'te kim elendi? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 8 Kasım MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

09.11.2020 00:24 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te kim elendi? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 8 Kasım MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde, dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'teki yeni bölümde haftanın 3. eleme adayı son bölümde belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Oyunu kazanan dokunulmaz olurken, oylamada ise 3. eleme adayı belli oldu. 3 eleme adayı son olarak eleme oyununda yarıştı. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'den kim elendi?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de elenen isim 8 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde belli oldu. MasterChef'teki yeni dönemle birlikte her hafta 3 yarışmacı elemeye kalmaya başladı. MasterChef'teki ilk iki dokunulmazlık oyunun ardından son oyun ise Pazar akşamı oynandı. Kaybeden takımdan bir kişi daha elemeye kaldı ve 3 aday yarışmada kalabilmek için yarıştı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik bir oyun için karşı karşıya geldi. Haftanın üçüncü dokunulmazlığı için karşı karşıya gelen iki takım, saray mutfağı yemeklerini yapmaya çalıştı. Pestilli tutmaç çorbası, soğanlama, kavun dolması ve güllaç yapan iki takım yarışmacıları, en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. Mücadenin sonunda şeflerin en çok beğendiği ve dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat'ın kazanması sonrası bir de eleme adayı oylaması gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında yaptığı oylamada en fazla oyu atarak haftanın üçüncü eleme adayı olarak Uğur'u gösterdi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elemeye kalan Furkan, Barbaros ve Uğur, eleme oyununda karşı karşıya geld. Eleme oyununda yarışmacılar Mehmet Şef'in tarifi olan kaz ciğeri terrineyi yaparak yarıştı.

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Oldukça zorlu bir yemek olan kaz ciğeri terrineyi bitiren yarışmacılar arasından en kötü tabağı yapan ve MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu. Furkan, Barbaros ve Uğur arasından zorlu mücadelede en kötü tabağı yaparak mücadeleye veda eden isim Furkan oldu.

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