MasterChef'te kim elendi? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 8 Kasım MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de elenen isim 8 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde belli oldu. MasterChef'teki yeni dönemle birlikte her hafta 3 yarışmacı elemeye kalmaya başladı. MasterChef'teki ilk iki dokunulmazlık oyunun ardından son oyun ise Pazar akşamı oynandı. Kaybeden takımdan bir kişi daha elemeye kaldı ve 3 aday yarışmada kalabilmek için yarıştı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik bir oyun için karşı karşıya geldi. Haftanın üçüncü dokunulmazlığı için karşı karşıya gelen iki takım, saray mutfağı yemeklerini yapmaya çalıştı. Pestilli tutmaç çorbası, soğanlama, kavun dolması ve güllaç yapan iki takım yarışmacıları, en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. Mücadenin sonunda şeflerin en çok beğendiği ve dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat'ın kazanması sonrası bir de eleme adayı oylaması gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında yaptığı oylamada en fazla oyu atarak haftanın üçüncü eleme adayı olarak Uğur'u gösterdi.