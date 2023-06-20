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MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 20 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 6. isim!

20.06.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim merak konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı All Star'da kadroya dahil olacak isimler sık sık sorgulanıyor. Kadroya girebilen ilk beş isim belli olmuştu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 20 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 6. isim kim oldu?

MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 20 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 6. isim!

MasterChef All Star 2023 kadrosu şekillenmeye başladı. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı yarışmada çekişmeli mücadeleler yaşanacak. MasterChef All Star 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. İlk olarak ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Güzide olmuştu. MasterChef All Star'ın 6. yarışmacısı da bugün belli oluyor. İşte 20 Haziran 2023 Salı günü MasterChef All Star kadrosuna giren isim...

MASTERCHEF ALL STAR 6. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk beş isim belli oldu. 20 Haziran Salı akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 6. yarışmacısı belli olacak. Kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

İLK BEŞ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.

masterchef güzide mertcan

Güzide ismi açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum"

Diğer isimler ise şu şekilde:
Suna
Eda
Batuhan
Rıfat

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

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