MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 20 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 6. isim!

MasterChef All Star 2023 kadrosu şekillenmeye başladı. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı yarışmada çekişmeli mücadeleler yaşanacak. MasterChef All Star 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. İlk olarak ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Güzide olmuştu. MasterChef All Star'ın 6. yarışmacısı da bugün belli oluyor. İşte 20 Haziran 2023 Salı günü MasterChef All Star kadrosuna giren isim...
Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk beş isim belli oldu. 20 Haziran Salı akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 6. yarışmacısı belli olacak. Kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.
Güzide ismi açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum"
Diğer isimler ise şu şekilde:
Suna
Eda
Batuhan
Rıfat
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022