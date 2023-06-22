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MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya giren 8. yarışmacı!

22.06.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da ana kadroya giren sekizinci ismin kim olduğu merak edildi. 2018-2022 yılları arasında yarışmış seçili yarışmacılar, MasterChef All Star ana kadroya girebilmek için yarışıyorlar. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya giren 8. yarışmacı!

MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya giren 8. yarışmacı!

MasterChef All Star ile ilgili aramalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Bugüne kadar ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa ve Tanya oldu. İşte MasterChef All Star 8. yarışmacısı...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 8. İSİM KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 8. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçilecek. Bir önceki gece de son ikiye kalan MasterChef Tanya Kilitkayalı, ana kadroya giren yedinci isim olmuştu.

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Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen yarışmacı olan isim, MasterChef All Star'ın 8. yarışmacısı seçilecek.

İLK YEDİ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. İkici yarışmacı ise 2019 sezonunda yarışan ve favori gösterilen yarışmacılardan biri olan Suna oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümün sonunda ise Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa ve Tanya MasterChef All Star ana kadroya giren yarışmacıları seçildi.

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Bu akşamki bölüm sonrasında MasterChef All star'ın ilk beşlisi belirlenmiş oldu. Ana kadroya katılan son isim MasterChef Rırat oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

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