MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya giren 8. yarışmacı!

MasterChef All Star ile ilgili aramalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Bugüne kadar ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa ve Tanya oldu. İşte MasterChef All Star 8. yarışmacısı...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 8. İSİM KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 8. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçilecek. Bir önceki gece de son ikiye kalan MasterChef Tanya Kilitkayalı, ana kadroya giren yedinci isim olmuştu.

Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen yarışmacı olan isim, MasterChef All Star'ın 8. yarışmacısı seçilecek.

İLK YEDİ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. İkici yarışmacı ise 2019 sezonunda yarışan ve favori gösterilen yarışmacılardan biri olan Suna oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümün sonunda ise Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa ve Tanya MasterChef All Star ana kadroya giren yarışmacıları seçildi.

Bu akşamki bölüm sonrasında MasterChef All star'ın ilk beşlisi belirlenmiş oldu. Ana kadroya katılan son isim MasterChef Rırat oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022



