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MasterChef'te stresli anlar! Gerim gerim gerilince dayanamayıp patladı! "Dayak yiyeceksin şimdi"

01.10.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te ipler gerildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada potaya giren 7 aday bugün hünerlerini sergileyecek ve eleme sonucu gecenin sonunda belli olacak. Fakat dün geceye Azize ve Eda arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Eda genç yarışmacıyı uyardı. Tahsin ise Azize'ye dönüp "Dayak yiyeceksin şimdi" dedi.

MasterChef All Star'da heyecanın dozu giderek artıyor. Yarışmada önce testi kebabı ile ardından da Fransız soğan çorbası ile Konya usulü bamya çorbası yapılması istendi. Yarışmacılar eleme adayı olmamak için hünerlerini sergiledi. Fakat yarışmacıların performansından çok Azize ile Eda arasında yaşanan tartışma akıllarda kaldı.

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YARIŞMACI ARKADAŞINI RESMEN UYARDI

Yarışmacılar, şeflerin isteği üzerine bazlama yaptı. Azize elini yıkadıktan sonra silkeledi.

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Eda, bunun üzerine "Azize, elini böyle sıçratıyorsun. Bütün hepsine geldi bak. Dikkat et, az önce de yaptın" diyerek uyardı. Azize bunun üzerine "Özür" derken yukarıdan onları izleyen Tahsin, Azize'ye "Dayak yiyeceksin şimdi" diyerek takıldı.

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"SANA YAPSAK OLAY ÇIKARIRSIN"

Eda "Bu kaçıncı biliyor musun? Hiç sesimi çıkarmadım.Şimdi ürünüme geldi" diyerek mevzuyu uzatınca Azize "Ekmeğini daha yeni koydun ama oraya" diyerek kendini savundu.

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Eda "Az önce bana geldiğinde bir şey demedim zaten Azize. Şu an ürünüm var. Sana yapsak, olay çıkarırsın yani." ifadelerini kullanırken Tahsin ise "Haklı kadın, dikkat edeceksin Azize" dedi.

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ESKİ ŞAMPİYON MASTERCHEF ELEME POTASINDA!

Öte yandan gerçekleşen mücadeleler sonucunda gecenin eleme adayı belli oldu. 2019 şampiyonu Uğur Kardaş eleme potasına girdi.

Haftanın eleme adayları Tanya, Barış, Eren, Kıvanç, Batuhan, Esra ve Uğur'dan oluştu.

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