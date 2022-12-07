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MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tunahan Ak ne iş yapıyor?

07.12.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Tunahan programın yeni bölümüne eski yarışmacılarla beraber konuk oldu. Bu gelişme sonrası 2021 yarışmacısı MasterChef Tunahan Ak hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tunahan Ak ne iş yapıyor?

MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Tunahan Ak ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak hakkındaki detaylar merak konusu oldu. 7 Aralık Salı akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye yemek yarışması programına eski yarışmacılar konuk oldu. O yarışmacıların arasından bulunan 2021 yarışmacısı Tunahan Ak'ın hayatı merak edildi. Peki, Tunahan Ak'ın Instagram hesabı ne, evli mi?

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu Instagram'da @ttunahanak kullanıcı adıyla yer alan Tunahan'ın, Instagram'da 170 bin takipçisi bulunmaktadır.

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