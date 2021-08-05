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  4. MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 4 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 4 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

05.08.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de final turu ile ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. TV8'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşan MasterChef'in 4 Ağustos Çarşamba ekrana gelen 29. bölümünde, yarışmacılar, günün en iyi yemeğini yapmak için kıyasıya mücadele verdi. İlk turda su böreği yapan en iyi yapan beş isim, diğer turda ana kadro için en başarılı tabak için tezgah başına geçti. Şeflerin tadımları sonrasında ise MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 4. yarışmacı da belli oldu.

MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 4 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turları ekrana gelmeye devam ediyor. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarışıyor. MasterChef son bölümde Fatma Polat, Milhan Erdem ve Dilara Başaran'ın ardından ana kadroya giren 4. yarışmacı da belli oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de ilk grupta yer alan yarışmacılar, yine final turu mücadelesi veriyor. Bu grupta kalan 11 yarışmacı, ilk aşamada su böreği yapmak için kolları sıvadı. Şefler, su böreği için yarışmacılara 55 dakika süre tanıdı. Süre bitiminde şefler tadım yaparak sonraki tura geçen isimleri açıkladı. Yaratıcılık oyununa kalan isimler, Sevgi, Sergen, Nursima, Ateş, İbrahim oldu.

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Yaratıcılık oyununda ana ürün olarak dondurma verilen yarışmacılara, 30 dakika süre tanındı. Şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaptıktan sonra değerlendirmelerini açıkladılar.

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Buna göre beşinci Sevgi, dördüncü Sergen, üçüncü Nursima oldu. Son ikiye kalanlar arasında daha başarılı olan İbrahim Cingözler, MasterChef 2021 ana kadrosuna giren dördüncü isim oldu.

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MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN İSİMLER

MasterChef Türkiye’de final turu 1 Ağustos Pazar günü başladı. Şefler, bu sezon final turuna kalan yarışmacıların üç gruba ayrıldığını açıkladı. İlk grupta yer alan 14 yarışmacıya, Danilo şefin seçimi ile Sergen Özen de katıldı. Fakat Ayşenur Kurtar, ailevi sebeplerden yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Yarışmada ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem ve Dilara Başaran oldu.

MASTERCHEF İLK GRUPTA YER ALAN YARIŞMACILAR

Sevgi Karataş, Nursima Toğaç, Ayşenur Kurtar, Mete Ozan Kibar, Sergen Özen, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fikret Tuğ, Fatma Polat, Dilara Başaran, Umut Can Çetinöz, Berk Vural Urun, Mert Ateş Durukan, Baturalp Aytulun, Milhan Erdem.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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