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MasterChef Türkiye kadrosu belli oldu! Seçimlerde yarışmacılar ilk günden birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 09:10 | Son Güncelleme

Ana kadro seçimlerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye'de ilk kaptanlık oyunu oynandı. İlgiyle izlenen yarışmada en iyi tulumbayı yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takım kaptanını da belirledi. Takım seçimlerinde ise yarışmacılar arasında ilk gerginlik yaşandı.

MasterChef Türkiye kadrosu belli oldu! Seçimlerde yarışmacılar ilk günden birbirine girdi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef 2020, dün akşam 28. bölümüyle ekrana geldi. 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada ilk kaptanlık oyununu Tanya kazandı.

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılardan 25 adet tulumba yapmasını istedi. Ancak 7 yarışmacı süreyi iyi değerlendiremeyip tabaklarını yetiştiremedi. Jüri tadım yaptığı 9 tabaktan sadece 3 tanesini beğendi. Berk, Serhat ve Tanya'nın tabakları arasında birinci Tanya seçildi. Kaptan seçilen Tanya mavi takımın kaptanı olarak da Ayyüce'yi seçti.

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Takım seçimlerinde sona kalan Gülşah, "Sessiz atın çiftesi pek olur. Ben son seçildim ama gün sonunda 'Keşke seni ilk seçseymişiz' diyeceksin" dedi. Bunun üzerine karşı takımın kaptanı Ayyüce ise kendi eleme oyununda şef Mehmet Yalçınkaya'nın o deyimi kendisine söylediğini belirterek Gülşah'ı uyardı.

YARIŞMACILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Ortamın gerginliğinden rahatsız olan Serhat ise yarışmacılara açık oynaması gerektiğini ve sorunun kimdeyse direkt isim vererek konuşması gerektiğini belirtti.

Karşı takımdaki Eray ise tartışmaya dahil olarak "Benim kişisel olarak kimseyle problemim yok. Gülşah'ı savunmuyorum sadece onun çalışma şeklini gördüm. O burada 'Demek ki burada sinsilik yapmak lazım' diyor. Eğer bu şekilde başlayacaksak ben de büyütürüm meseleyi benim için sorun yok. Laf çarpıtıldığı zaman benim sinirim bozuluyor" dedi.

İŞTE MASTERCHEF TAKIMLARI

Peş peşe seçim yapan Tanya'nın takımında Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alıyor. Ayyüce'nin kaptan olduğu kırmızı takımda ise Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal yer alıyor.

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