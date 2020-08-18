MasterChef Türkiye kadrosu belli oldu! Seçimlerde yarışmacılar ilk günden birbirine girdi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef 2020, dün akşam 28. bölümüyle ekrana geldi. 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada ilk kaptanlık oyununu Tanya kazandı.

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılardan 25 adet tulumba yapmasını istedi. Ancak 7 yarışmacı süreyi iyi değerlendiremeyip tabaklarını yetiştiremedi. Jüri tadım yaptığı 9 tabaktan sadece 3 tanesini beğendi. Berk, Serhat ve Tanya'nın tabakları arasında birinci Tanya seçildi. Kaptan seçilen Tanya mavi takımın kaptanı olarak da Ayyüce'yi seçti.



Takım seçimlerinde sona kalan Gülşah, "Sessiz atın çiftesi pek olur. Ben son seçildim ama gün sonunda 'Keşke seni ilk seçseymişiz' diyeceksin" dedi. Bunun üzerine karşı takımın kaptanı Ayyüce ise kendi eleme oyununda şef Mehmet Yalçınkaya'nın o deyimi kendisine söylediğini belirterek Gülşah'ı uyardı.

YARIŞMACILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Ortamın gerginliğinden rahatsız olan Serhat ise yarışmacılara açık oynaması gerektiğini ve sorunun kimdeyse direkt isim vererek konuşması gerektiğini belirtti.