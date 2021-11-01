MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef Türkiye Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği ile devam ediyor. MasterChef'in en kritik bölümlerinden biri olan eleme gecesi 31 Ekim akşamında yayınlandı. Eleme adayları olan Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur ve Burcu, jürilerin seçimi olan haş haş ana ürün ile en iyi yemeği hazırlamak için yarıştı. İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Eleme potasında olan MasterChef yarışmacıları Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur ve Burcu haş haş ana ürünü ile yemek hazırladı. Jürilerin tadımı sonrasında ise en yaratıcı yemeği hazırlayan yarışmacılar Hasan, Araz, Burcu oldu. Ateş, Mert ve Safanur ise elenmemek için yeniden tezgah başına geçti. 2. değerlendirmelerin sonucunda ise MasterChef'e veda eden isim Ateş oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Ateş

Hasan

Araz

Tahsin

Burcu

Mert

Safanur

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI