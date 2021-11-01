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MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

01.11.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların popüler yarışma programlarından biri olan MasterChef'in 31 Ekim akşamında yayınlanan yeni bölümde bir yarışmacı programa veda etti. Kritik eleme gecesinde MasterChef'e veda eden isim, geçen hafta dokunulmazlık oyunu sonucunda potada olan Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu arasından biri oldu. İşte merak edilenler...

MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef Türkiye Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği ile devam ediyor. MasterChef'in en kritik bölümlerinden biri olan eleme gecesi 31 Ekim akşamında yayınlandı. Eleme adayları olan Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur ve Burcu, jürilerin seçimi olan haş haş ana ürün ile en iyi yemeği hazırlamak için yarıştı. İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Eleme potasında olan MasterChef yarışmacıları Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur ve Burcu haş haş ana ürünü ile yemek hazırladı. Jürilerin tadımı sonrasında ise en yaratıcı yemeği hazırlayan yarışmacılar Hasan, Araz, Burcu oldu. Ateş, Mert ve Safanur ise elenmemek için yeniden tezgah başına geçti. 2. değerlendirmelerin sonucunda ise MasterChef'e veda eden isim Ateş oldu.

MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

  • Ateş
  • Hasan
  • Araz
  • Tahsin
  • Burcu
  • Mert
  • Safanur

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

  • Pelin
  • Eren
  • Sergen
  • Azize
  • Emre
  • Dilara
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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