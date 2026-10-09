Sevdan Bir Ateş 6. bölüm 1. fragman izle! Yine övgü topladı

Show TV’nin CNP Film imzalı yeni dizisi “Sevdan Bir Ateş” reyting listesinde zirvedeki yerini koruyor. Haftalardır birinci olan dizi her bölümüyle seyircisinden tam not alıyor.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı dizinin 6. yeni bölümünden ilk fragman geldi. Dizinin fragmanına 'Hüma' karakterine hayat veren Beyza Karabacak'ın performansı damga vurdu.

SEVDAN BİR ATEŞ 6. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!



“Kim bu canavar?” #SevdanBirAteş'in yeni bölüm fragmanı yayında❤️‍🔥 #SevdanBirAteş Çarşamba 20.00'de Show TV'de! @ShowTV @cnpfilmresmi https://t.co/SXuckyz3Rg — Sevdan Bir Ateş (@sevdanbiratestv) October 7, 2026

Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümüne sosyal medyada; 'Hüma dilsiz haliyle çok iyi oynuyor', 'Senarist sonunda sesimizi duydu', 'Delirmiştik son sahneye kadar', 'Hüma oyuncuyum diye gezinenlere taş çıkartıyor' gibi yorumlar yapıldı.

SEVDAN BİR ATEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Sevdan Bir Ateş'in 5. Bölümünde; Mirza’nın Hüma’nın kendi kızı olabileceğinden şüphelenmesi, Leyla ile kızının arasına büyük bir duvar örer. DNA testi için düğmeye basan Mirza, Leyla’dan kızını alarak ona kaybedecek bir şey bırakmaz. Leyla’nın bu şekilde konuşacağını, gerçeği söyleyeceğini düşünen Mirza, Leyla’dan gerçeği duymak için çabalar. Üstelik Hüma’nın resmi kayıtlarda “Hüma Kozaklı” olarak görünmesi, Leyla’nın kızına kavuşmasının önündeki en büyük engel olur.Hüma’yı kaybetme korkusuyla harekete geçen Leyla, Kozaklı Konağı’nda verdiği mücadelede beklemediği engellerle karşılaşır, Vuslat Leyla’yı nezarete attırır.

Öte yandan DNA testinin sonucunu değiştirmek için Destan ve Macide’nin yaptığı planın başarılı olup olmayacağı ise büyük merak konusudur.. Diğer taraftan Vuslat, Leyla’yı hayatlarından tamamen uzaklaştırmak için Hüma’yı Halep’e gönderme kararı alır. Kızını bir kez daha kaybetme ihtimaliyle köşeye sıkışan Leyla için artık geri dönüşü olmayan bir karar verme zamanı gelmiştir.Sabaha karşı konağa gizlice giren Leyla, kızını alıp gitmeye karar verir. Ancak bu kaçış, Leyla ile Mirza’yı bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Silahların çekildiği, geçmişin ve bugünün hesaplarının aynı anda açıldığı gecede yaşananlar, yalnızca Mirza’nın değil, Leyla’nın da hayatını değiştirecektir.