YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Masterlar Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Ordu'da sona erdi

Masterlar Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Ordu'da sona erdi

ORDU HABERLERİ  | 18.10.2020 12:54 | Son Güncelleme

Masterlar Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Ordu'da sona erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Masterlar Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Ordu'da sona erdi.

"Sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde yapılan şampiyonanın ikinci gününde sporcular, 70 kilometre yol etabında yarıştı.

Yarışma sırasında kamyonete çarpan bir sporcu ise hafif yaralandı. Sporcu, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yarışmanın ardından master 35, 45 ve 55 yaş kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara ve takım halinde derece yapan sporculara madalyaları ile kupaları verildi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, gazetecilere, ilçenin çok güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise yarışmaya katılan sporcuları tebrik ederek, organizasyonun Ordu'ya verilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Ordu Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:19
İkindi
15:20
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Ordu Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Hızır Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Tuba Eczanesi
Altinordu
Beste Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Seçkin Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Ada Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Oral Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ordu’da kaçakçılığa geçit yok
Ordu’da kaçakçılığa geçit yok
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
ODÜ, lisansüstü kontenjanlarına büyük ilgi
ODÜ, lisansüstü kontenjanlarına büyük ilgi
’Gece lambasıyla uyumayın’
’Gece lambasıyla uyumayın’
Müezzin korona virüs oldu, camii geçici olarak ibadete kapatıldı
Müezzin korona virüs oldu, camii geçici olarak ibadete kapatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.