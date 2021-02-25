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  4. Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın buluşturan Masumiyet'in yeni bölümünde İlker yakalanıyor!

Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın buluşturan Masumiyet'in yeni bölümünde İlker yakalanıyor!

25.02.2021 02:24 | Son Güncelleme:
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Fox'un yeni dizisi Masumiyet 24 Şubat Çarşamba akşamı 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün başrollerde oynadığı Masumiyet ilk bölümüyle beğeni topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç kadrosuyla dikkat çeken Masumiyet dizisinde, sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişti. Masumiyet'in 2. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde İlker gözaltına alınıyor.

Hülya Avşar'ın televizyon dizilerine verdiği beş yıllık aranın ardından ekranlara döndüğü Masumiyet 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Masumiyet dizisinin 3 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Masumiyet'in yeni bölümünde Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı İlker karakteri gözaltına alınıyor.

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MASUMİYET 1. BÖLÜM KONUSU

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir.

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Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder.

Masumiyet dizisinin İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü sosyal medyayı salladı! &quot;Linçleri böyle kucaklıyorum&quot;Masumiyet dizisinin İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü sosyal medyayı salladı! "Linçleri böyle kucaklıyorum"

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Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar.

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İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır.

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Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır.

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Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

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MASUMİYET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın yanı sıra; İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın, Sevgi Temel ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de yer alıyor.
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MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ,
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