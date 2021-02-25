Masumiyet dizisinin İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü sosyal medyayı salladı! "Linçleri böyle kucaklıyorum"

Fox TV’nin yeni dizisi Masumiyet 24 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen 1. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın başrollerinde oynadığı Masumiyet dizisinde Serkay Tütüncü, ünlü işadamı İlker Ilgaz'ı canlandırıyor. Başkasıyla evlenmek üzere olan İlker Ilgaz (Serkay Tütüncü), 19 yaşındaki Ela ile de yasak aşk yaşarken beklenmedik bir olay gelişti. Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı dizinin kötü İlker karakterine ise sosyal medyada tepki yağdı.
Masumiyet'in ilk bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Serkay Tütüncü, canlandırdığı İlker karakterinden ötürü kendisine gelen tepkilere "Linçleri böyle kucaklıyorum" paylaşımı yaptı.
Sosyal medyada ise Masumiyet ve Serkan Tütüncü'nün canlandırdığı İlker karakteriyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.
Masumiyet'in ilk bölümünde kocasının kendisini aldattığından habersiz hayatını sadece çocuklarına kol kanat germeye çalışan Bahar adım adım trajik bir hikayeye sürüklendi.
Dizide İlayda Alişan'ın canlandırdığı 19 yaşındaki Ela, babasının patronuna aşık oldu. Genç yaşta anne olan ve bu uğurda ideallerini bir kenara bırakan Bahar (Deniz Çakır) kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışsa da olacakların önüne geçemedi.
24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulundu. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela'ydı.
Bahar, kızını o hale getiren kişinin İlker Ilgaz olduğunu işaret etti. İlker'in annesi Hale Ilgaz (Hülya Avşar) oğlunu savunurken, Bahar’ın söyledikleriyle Harun Orhun’un kafası allak bullak oldu.
Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı Harun Orhun’un kızıyla evlenmek üzere olan İlker düğün gecesi ise gözaltına alındı.
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