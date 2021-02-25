Masumiyet dizisinin İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü sosyal medyayı salladı! "Linçleri böyle kucaklıyorum"

Fox TV’nin yeni dizisi Masumiyet 24 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen 1. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın başrollerinde oynadığı Masumiyet dizisinde Serkay Tütüncü, ünlü işadamı İlker Ilgaz'ı canlandırıyor. Başkasıyla evlenmek üzere olan İlker Ilgaz (Serkay Tütüncü), 19 yaşındaki Ela ile de yasak aşk yaşarken beklenmedik bir olay gelişti. Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı dizinin kötü İlker karakterine ise sosyal medyada tepki yağdı.

SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

Masumiyet'in ilk bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Serkay Tütüncü, canlandırdığı İlker karakterinden ötürü kendisine gelen tepkilere "Linçleri böyle kucaklıyorum" paylaşımı yaptı.

Sosyal medyada ise Masumiyet ve Serkan Tütüncü'nün canlandırdığı İlker karakteriyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

MASUMİYET İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumiyet'in ilk bölümünde kocasının kendisini aldattığından habersiz hayatını sadece çocuklarına kol kanat germeye çalışan Bahar adım adım trajik bir hikayeye sürüklendi.