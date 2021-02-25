MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumiyet dizisinin İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü sosyal medyayı salladı! "Linçleri böyle kucaklıyorum"

Masumiyet dizisinin İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü sosyal medyayı salladı! "Linçleri böyle kucaklıyorum"

25.02.2021 02:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumiyet dizisinin İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü sosyal medyayı salladı! "Linçleri böyle kucaklıyorum"

Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerde oynadığı dizi sosyal medyada gündem oldu. Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı İlker Ilgaz karakteri ise Masumiyet'in kötü karakteri olarak dikkat çekti. Survivor yarışmasıyla ünlenen Serkay Tütüncü dizideki başarılı performansıyla dikkat çekti. Serkay Tütüncü, İlker rolünden kendisine gelen tepkilere "Linçleri kucaklıyorum" paylaşımı yaptı.

Fox TV’nin yeni dizisi Masumiyet 24 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen 1. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın başrollerinde oynadığı Masumiyet dizisinde Serkay Tütüncü, ünlü işadamı İlker Ilgaz'ı canlandırıyor. Başkasıyla evlenmek üzere olan İlker Ilgaz (Serkay Tütüncü), 19 yaşındaki Ela ile de yasak aşk yaşarken beklenmedik bir olay gelişti. Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı dizinin kötü İlker karakterine ise sosyal medyada tepki yağdı.

sada12asd

SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

Masumiyet'in ilk bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Serkay Tütüncü, canlandırdığı İlker karakterinden ötürü kendisine gelen tepkilere "Linçleri böyle kucaklıyorum" paylaşımı yaptı.

SERKAY2

Sosyal medyada ise Masumiyet ve Serkan Tütüncü'nün canlandırdığı İlker karakteriyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

MASUMİYET İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın buluşturan Masumiyet'in yeni bölümünde İlker yakalanıyor!Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın buluşturan Masumiyet'in yeni bölümünde İlker yakalanıyor!

Masumiyet'in ilk bölümünde kocasının kendisini aldattığından habersiz hayatını sadece çocuklarına kol kanat germeye çalışan Bahar adım adım trajik bir hikayeye sürüklendi.

Masumiyet-5673-galeri-resim-ffeba7d6-8971-42ee-9635-b5a46b4b6d5a-mpositioned-640x360

Dizide İlayda Alişan'ın canlandırdığı 19 yaşındaki Ela, babasının patronuna aşık oldu. Genç yaşta anne olan ve bu uğurda ideallerini bir kenara bırakan Bahar (Deniz Çakır) kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışsa da olacakların önüne geçemedi.

d1

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulundu. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela'ydı.

mssm1

Bahar, kızını o hale getiren kişinin İlker Ilgaz olduğunu işaret etti. İlker'in annesi Hale Ilgaz (Hülya Avşar) oğlunu savunurken, Bahar’ın söyledikleriyle Harun Orhun’un kafası allak bullak oldu.

Masumiyet-5673-galeri-resim-721887bf-84f3-485b-a899-393d54281455-mpositioned-640x360

Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı Harun Orhun’un kızıyla evlenmek üzere olan İlker düğün gecesi ise gözaltına alındı.

masumiyetilker1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Sadakatsiz'de 'Issız Adam' fırtınası esti! Asya'nın intikamı Volkan'ı delirtti!Sadakatsiz'de 'Issız Adam' fırtınası esti! Asya'nın intikamı Volkan'ı delirtti!
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
FOX, Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Diğer Haberler

Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın buluşturan Masumiyet'in yeni bölümünde İlker yakalanıyor!

Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın buluşturan Masumiyet'in yeni bölümünde İlker yakalanıyor!

Sadakatsiz 19. son bölüme Cemal Hünal, Sinan rolüyle damga vurdu! Sadakatsiz'de Volkan ve Sinan'ın Asya kavgası!

Sadakatsiz'de 'Issız Adam' fırtınası esti! Asya'nın intikamı Volkan'ı delirtti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rusların baskını şoke ediyor! Kuzey Yıldızı yeni bölümde aksiyon dolu anlar!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da aksiyon dolu anlar!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece koronavirüse yakalandı!

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice ölüyor mu? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 85. yeni bölümden çarpıcı fragman

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice ölüyor mu? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 85. yeni bölümden çarpıcı fragman

Barış Arduç, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna mı katılıyor?

Çukur'dan ayrılmıştı! Sevilen diziye katılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.