Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun plajdan paylaştı

Son olarak Atiye dizisinde rol alan ve daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi pek çok dizide rol almış olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, başarılı oyunculuk performansı dışında özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündemde.

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat vermeye başlayan Melisa Şenolsun plajdan yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Plajda köpeğiyle oynadığı anları paylaşan Şenolsun'a beğeni yağdı.

24 yaşındaki başarılı genç oyuncu Melisa Şenolsun son dönemde Umut Evirgen ile ilişkisini bitirmesiyle gündeme geliyordu.



