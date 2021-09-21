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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun plajdan paylaştı

21.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Evirgen ile ilişkisini bitirmesi ve Masumlar Apartmanı dizisine dahil olmasıyla son dönemde gündemde olan Melisa Şenolsun plajdaki pozuyla beğeni topladı.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun plajdan paylaştı

Son olarak Atiye dizisinde rol alan ve daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi pek çok dizide rol almış olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, başarılı oyunculuk performansı dışında özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündemde.

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat vermeye başlayan Melisa Şenolsun plajdan yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Plajda köpeğiyle oynadığı anları paylaşan Şenolsun'a beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

24 yaşındaki başarılı genç oyuncu Melisa Şenolsun son dönemde Umut Evirgen ile ilişkisini bitirmesiyle gündeme geliyordu.


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Masumlar Apartmanı dizisi Melisa Şenolsun
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