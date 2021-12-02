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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!

02.12.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği 'Rüya' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Şenolsun, mini etekli pozuyla büyük beğeni topladı.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, süper minili cesur pozuyla nefes kesti.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şenolsun, doğal güzelliği ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!

25 yaşındaki İzmirli oyuncu, Masumlar Apartmanı'nın ikinci sezonuna dahil olarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!

Ancak reytinglerde istenilen orana ulaşılamadığı ve Şenolsun'un diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Melisa Şenolsun
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