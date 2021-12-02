Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, süper minili cesur pozuyla nefes kesti.
Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şenolsun, doğal güzelliği ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
25 yaşındaki İzmirli oyuncu, Masumlar Apartmanı'nın ikinci sezonuna dahil olarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.
Ancak reytinglerde istenilen orana ulaşılamadığı ve Şenolsun'un diziden ayrılacağı konuşuluyor.
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