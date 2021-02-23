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Matbaacıların gözü de 1 Mart’ta

23.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Korona virüs (Covid-19) nedeniyle işleri azalan matbaacılar, 1 Mart sonrası için planlanan yeni normalleşmeyi bekliyor.Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle özel programlar, siyasi faaliyetleri, dernek ve vakıflarda yürütülen etkinlerle beraber restoranların kapalı olması sebebiyle broşür, paket, billboard, katalog gibi matbaa ürünlerine talep azaldı.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle işleri azalan matbaacılar, 1 Mart sonrası için planlanan yeni normalleşmeyi bekliyor.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle özel programlar, siyasi faaliyetleri, dernek ve vakıflarda yürütülen etkinlerle beraber restoranların kapalı olması sebebiyle broşür, paket, billboard, katalog gibi matbaa ürünlerine talep azaldı. Matbaacıların gözü ise 1 Mart’a çevrildi. Aylardır devam eden işler tam olarak durmasa da azalma olduğu söyleyen matbaacılar, mart ayında yeniden normalleşmeye geçileceği konusunda yapılan açıklamadan sonra sektörde hareketlilik beklediklerini belirtti.
Eskişehir’de matbaacılık yapan Volkan Çolak, “Pandemi döneminde siparişlerimizde azalmalar oldu, ancak tam olarak durmadı tabi. Çünkü toptan baskı işlemleri yaptığımız için bazı müşterimiz bize gelmeye devam etti. Ancak önceden 5 bin baskı sipariş eden kişi artık en fazla 2 bin sipariş ediyor. Özellikle restoranlar kapalı kalarak paket servisine devam ettiği için onlar en çok broşür bastırmaya geldi. Zaten bize en çok iş restoran sahiplerinden geliyor. Eskiden restoran için birçok tür basım yaptırırken şimdi sadece tek broşür yaptırıyor. Aynı zamanda dernekler ve vakıflar dergi veya haftalık, aylık raporlar çıkartıyordu. Bu işler artık pek yaptırmıyor. Siyasi faaliyetler oluyordu. Artık o da azaldı. Dolaysıyla hiç durmazsa da pandemide işlerimizde büyük oranda bir azalma söz konusu oldu” dedi.

Yeni normalleşme umut oldu
Yeni normalleşmenin duyurulmasının matbaacılık sektörüne yeniden hareketlik getirdiğini söyleyen Çolak, son bir haftadır sipariş verenlerin sayısında artış olduğu ifade etti. Matbaacı Çolak, “Cumhurbaşkanımız önümüzdeki aydan itibaren normalleşmeye geçebileceğimizi açıkladı. Bu açıklamanın ardından yeni yeni müşteri kazanmaya başlıyoruz. Örneğin, restoran sahipleri eskisi gibi birçok tür baskı işlemi için sipariş ediyor. Bazı kurumlar yeni normalleşmenin kurallarını bastırıyor. Pandemide dikkat edilmesi gereken kuraları bastırıyor. Yani yapılan açıklamadan sonra son bir haftadır sektörde biraz hareket görüyoruz. Ancak bunun sürdürebilmemiz için 1 Mart’tan itibaren söz edilen normalleşmeye geçmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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