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Matbah-Van gazetecileri ağırladı

VAN HABERLERİ  | 27.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Van’da Gonca Güray ile Cengiz Gündüz tarafından hizmete sunulan Matbah-ı Van (Van mutfağı) ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.Matbah-ı Van’da düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen işletme sahipleri Gonca Güray ve Cengiz Gündüz, amaçlarının Van kahvaltısını en doğal ve en güzel şekilde sunmak olduğunu ifade ettiler.

Van’da Gonca Güray ile Cengiz Gündüz tarafından hizmete sunulan Matbah-ı Van (Van mutfağı) ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.
Matbah-ı Van’da düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen işletme sahipleri Gonca Güray ve Cengiz Gündüz, amaçlarının Van kahvaltısını en doğal ve en güzel şekilde sunmak olduğunu ifade ettiler. ‘Matbah-ı’ kelimesinin Osmanlıdan alındığını ifade eden Güray, “Matbah-ı Osmanlılarda ‘mutfak’ anlamına gelirdi. Dolayısıyla bizde ilimizde ‘Matbah-ı Van’ yani ‘Van mutfağı’, Van kahvaltısı olsun istedik. Konseptimize de uygun olduğunu düşünüyorum. İnsanları biraz tarih yolculuğuna çıkardık” dedi.
Matbah-ı Van’da 9 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Güray, “Bizim ilk amacımız insanlara Van kahvaltısını doğru şekilde anlatmak. Öncelikle kullandığımız, sunduğumuz ürünlerin doğallığından, kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermedik. Evimde çocuklarıma ne yediriyorsam, buraya gelen misafirlerimize de onu yediriyoruz. Burada müşteri oturduğu zaman her şey o an taze olarak hazırlanıyor. Tabaklarda önceden bekletmiyoruz. Sıcak ile soğuk ürünler aynı anda geliyor. Pratik bir şekilde müşterimize servis yapıyoruz. İnşallah gelen misafirlerimiz buradan mutlu ayrılırlar” ifadelerini kullandı.
Matbah’ı Van kahvaltı salonunun diğer kahvaltı salonlarında farklı olduğuna dikkat çeken Güray, “İnsanlar burayı doğallığı ve ürünlerimizin orijinalliği ve lezzeti için tercih edecekler. Çünkü burada hazır hiçbir ürün yok. Hepsi tamamen doğal haliyle sunuluyor” diye konuştu.
18 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini anlatan işletme sahiplerinden Cengiz Gündüz ise “Yıllardır Van mutfağı ve diğer mutfak alanlarında hizmet veriyorum. Ancak şunu ifade edeyim ki Van’a gelen yerli ve yabancı turistlerin Van kahvaltısından yakındıklarını, ürünlerin doğallığını kaybettiğini duydum. Bu anlamda böyle bir işletme açmaya karar verdik. Bu kapsamda mutfakta yapabildiklerimizi olabildiğince doğal yapmaya çalıştık. Yapamadıklarımızı da bizzat yerinden temin etmeye çalıştık. Bütün ürünlerin sağlıklı ve doğal olmasına dikkat ediyoruz. Burada insanlara Van kahvaltısını en iyi ve en doğal şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

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