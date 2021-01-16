MatchUp, Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği seminerinde ele alındı

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında “Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği” konusunda çevrimiçi seminer düzenlendi. Seminerde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MatchUp Antalya Avrupa Birliği projesi aksiyonları sektör temsilcileri tarafından ele alındı.

Horizon 2020 MatchUp projesi’nin üç uygulayıcı şehrinden biri olan Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi konulara büyük önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi “MatchUp Antalya” ile ilgili çalışmalarını seminerde paylaştı. Seminerde Horizon 2020 MatchUp Projesi aksiyonları, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kentlere entegrasyonu, enerji verimliği, enerji yönetimi, kamu binalarında enerji verimliliğinin önemi, Güneş Enerjisi Santrali (GES), sisteme entegre "Enerji Depolama Sistemi" konuları ayrıntılarıyla ele alındı.

Akıllı şehirlerin önemi arttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına online seminere katılan elektrik mühendisi Yüksel Güzel proje kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerinin Antalya’ya entegrasyonunu açıklayarak enerji yönetimi ve kamu binalarında enerji verimliliğinin önemini anlattı. Proje danışmanlarından Arif Kunar Türkiye’de ilk defa bu ölçekte gerçekleştirilecek olan enerji yönetimi ve izleme sisteminin teknik ve tasarım ayrıntılarını sunarak, akıllı ve sürdürülebilir şehir kavramlarının pandemi ile birlikte artan önemine değindi.