YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. MatchUp, Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği seminerinde ele alındı

MatchUp, Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği seminerinde ele alındı

16.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MatchUp, Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği seminerinde ele alındı

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında “Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği” konusunda çevrimiçi seminer düzenlendi.

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında “Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği” konusunda çevrimiçi seminer düzenlendi. Seminerde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MatchUp Antalya Avrupa Birliği projesi aksiyonları sektör temsilcileri tarafından ele alındı.
Horizon 2020 MatchUp projesi’nin üç uygulayıcı şehrinden biri olan Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi konulara büyük önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi “MatchUp Antalya” ile ilgili çalışmalarını seminerde paylaştı. Seminerde Horizon 2020 MatchUp Projesi aksiyonları, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kentlere entegrasyonu, enerji verimliği, enerji yönetimi, kamu binalarında enerji verimliliğinin önemi, Güneş Enerjisi Santrali (GES), sisteme entegre "Enerji Depolama Sistemi" konuları ayrıntılarıyla ele alındı.

Akıllı şehirlerin önemi arttı
Antalya Büyükşehir Belediyesi adına online seminere katılan elektrik mühendisi Yüksel Güzel proje kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerinin Antalya’ya entegrasyonunu açıklayarak enerji yönetimi ve kamu binalarında enerji verimliliğinin önemini anlattı. Proje danışmanlarından Arif Kunar Türkiye’de ilk defa bu ölçekte gerçekleştirilecek olan enerji yönetimi ve izleme sisteminin teknik ve tasarım ayrıntılarını sunarak, akıllı ve sürdürülebilir şehir kavramlarının pandemi ile birlikte artan önemine değindi.

Büyükşehir sektörün önünü açtı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. binasına çatı tipi güneş enerji santralleri ve sisteme entegre "Enerji Depolama Sistemi" işinin danışmanlığını ve kontrolörlüğünü yapan Süleyman Bedeloğlu enerji verimliliğinde dağınık sistemlerin güç kayıplarının önlenmesindeki önemi nedeniyle bu tür projelerin AB ile birlikte ülkemizde de hızla yaygınlaşacağının altını çizdi.

Sürdürebilirlik
Seminerde projenin sürdürülebilirliği ve ülkemizin farklı belediye ve kamu kurumlarına rol model olarak tekrarlanabilmesi için proje deneyiminin, birikiminin ve verilerinin paylaşılmasının önemi vurgulanırken, oluşturulan MatchUP Antalya Şehirler Ağı’nın teknik aksiyonlar kadar önemli olduğu belirtildi.

Yerelden genele
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin MatchUP projesi hedefleri arasında; iyi uygulama örneklerinin sadece Antalya’da değil tüm ülke genelinde uygulanması, bilgi ve deneyim transferi, teknolojik gelişmelerin ve kamuoyunun yeni tasarruf biçimlerini benimseme isteğinin geliştirilmesi, iklim değişikliği ve karbon emisyonlarının azaltımı için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi güncel uygulamalar yer alıyor. Yerelden genele MAtchUP projesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konusunda bilinçlenmeleri, kentimizde enerji dönüşümü ve enerji yönetimi vizyonunu hedefliyor.

MatchUp, Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği seminerinde ele alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Candemir Eczanesi
Muratpasa
Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Lavanta Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME - Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Büyükşehirin E-Kitap koleksiyonu okurlarını bekliyor

Büyükşehirin E-Kitap koleksiyonu okurlarını bekliyor

Tünektepe Teleferik’e bakım molası

Tünektepe Teleferik’e bakım molası

Muratpaşa Belediyesi’nden sokak kedileri için ameliyathane

Muratpaşa Belediyesi’nden sokak kedileri için ameliyathane

Antalya'da tamirhanede çıkan yangın 4 araçta hasara neden oldu

Antalya'da tamirhanede çıkan yangın 4 araçta hasara neden oldu

Antalya'da eşinden şiddet gördüğünü belirten kadın, KADES uygulamasıyla kurtarıldı

Antalya'da eşinden şiddet gördüğünü belirten kadın, KADES uygulamasıyla kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.