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MatchUp Projesi büyüyor

09.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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MatchUp Projesi büyüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MatchUp Projesi’nin ilk çevrimiçi Şehirler Ağı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MatchUp Projesi’nin ilk çevrimiçi Şehirler Ağı Çalıştayı gerçekleştirildi. Antalya, Adana, Bursa, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri ile Muratpaşa ve Demre Belediyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, akıllı şehirler, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, iklim değişikliği ve temiz enerji ile ilgili uygulamaları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürütücüsü olduğu ‘MatchUp’ Ufuk2020 Avrupa Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen “MatchUp Şehirler Ağı Çalıştayı”nın ilki, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla Büyükşehir Belediyeleri ve Muratpaşa ve Demre İlçe Belediyelerinin katılımıyla çevrimiçi gerçekleştirildi.
Calıştayda proje ekibi tarafından ‘Match-Up’ proje aksiyonları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Tüm katılımcı belediyelerin akıllı şehirler, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, inovasyon ve teknoloji merkezleri uygulamaları, Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP) çalışmaları, iklim değişikliği ve temiz enerji ile ilgili uygulamaları ele alındı. MatchUp projesinin örnek olmasıyla geliştirilecek diğer projeler üzerine görüşmeler yapıldı.

İklime uyumlu projeler desteklenecek
Çevrimiçi toplantıda ayrıca, sürdürülebilir şehirlerin değişim stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması alanında şehir planlama ve karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi, akıllı kent öğelerinin uzun dönemli planlama stratejilerine dâhil edilmesinin gerekliliğinin altı çizildi. Ayrıca kentlerin iklime uyumlu sürdürülebilir projelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aktif katılım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, düşük karbon yoğunluğu ile vatandaşlarına yüksek yaşam kalitesi sunabilen şehirler arasına girmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda yürüttüğü projeler arasında yer alan MAtchUp Projesi, Avrupa Birliği Horizon 2020, Avrupa Komisyonu (EC) Yenilik ve Ağlar Yürütme Ajansı (INEA) Akıllı Şehirler ve Topluluklar Hibe Programı tarafından destekleniyor. MatchUp Projesi enerji, ulaşım, bilişim ve sosyal alanlarda entegre çalışarak akıllı kent uygulamalarının büyük ölçekli örnek uygulamalarının hayata geçirilmesini amaçlıyor.

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İkindi
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Akşam
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