YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Matematiği sevdirmek için yola çıkan eğitimciler 53 zeka oyunu tasarladı

Matematiği sevdirmek için yola çıkan eğitimciler 53 zeka oyunu tasarladı

13.11.2023 13:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Matematik ve seçmeli zeka oyunları derslerine kaynak materyal bulamadığı için bir araya gelen 3 öğretmen ve bir akademisyen, 53 zeka oyunu hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredat değişikliğiyle 2012'de seçmeli olan bazı matematik ve zeka oyunları dersleriyle ilgili yeterli kaynak materyal olmadığını fark eden öğretmen Tahsin Üstündağ, matematik ve geometri oyunları tasarlamaya başladı.

Matematiği daha eğlenceli hale getirerek öğretmeyi ve zeka oyunlarıyla öğrencilerinin zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Üstündağ, daha önce 30 zeka oyunu üreten ve Diyarbakır'da öğretmenlik yapan İbrahim Halil Demir'e ulaşarak işbirliği yaptı.

Alanda çalışma yapan Bursa Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Naci Cangül ve sınıf öğretmeni Suat Sönmez ile de bir araya gelen Üstündağ ve Demir, kurdukları ekiple şimdiye kadar 53 kutu oyunu üretmeyi başardı.

Ekibin, matematik, problem çözme, dört işlem, kodlama ve stratejiyle ilgili oyunları, yatırımcı desteğiyle piyasaya sürüldü.

YURT DIŞI KAYNAKLAR YERİNE KENDİLERİ ÜRETTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İmam Hatip Lisesinde görev yapan 18 yıllık matematik öğretmeni Tahsin Üstündağ, AA muhabirine, matematik uygulamaları ve zeka oyunları gibi seçmeli derslerde yerli kaynak bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Yurt dışından gelen bazı kaynakları kullanmak yerine yerlilerini üretmenin zor ama gerekli bir yol olduğunu belirten Üstündağ, "Kendi ülkemizle ilgili oyunlar geliştirmeye karar verdik. Arkadaşlarla bir araya geldik ve bu amaçla ürünler geliştirmeye başladık ve 53 oyun geliştirdik." diye konuştu.

Oyunlarının hem sınıf içinde hem de ailece oynanabilecek yapıda olduğuna dikkati çeken Üstündağ, şunları söyledi:

"Mesela kültürel düzeyde, strateji ve matematik alanında tasarımlar yaptık. Sınıfta çocuk oynadığı zaman bilginin kalıcı olması ve eğlenerek öğrenmenin temelinde olan zeka oyunları tasarımları yaptık. Bu anlamda birçok ürün ortaya çıktı. Yelpaze bu anlamda geniş bir düzeyde. Dil gelişimi, görsel algı, zihinsel beceriler veya strateji oyunları olarak bunları kategorize ediyoruz. Bu anlamda en zor olanları strateji oyunlarıdır. Çünkü strateji oyunları uzun dönemli oyunlardır. Bunlar yüzyıllar sonra temeli anlaşılabilen yapıdadır. Bu anlamda ekip arkadaşlarımızla 3 strateji oyunu tasarlayabildik. Son zamanlara baktığımız zaman aslında ülkemizde bu anlamda çok büyük bir örnek yok. Bunu biz başardık. Strateji oyunları daha çok Uzak Doğu veya Afrika kökenli olarak karşımıza çıkıyor ama biz burada 3 oyuna imza attık."

Yerli oyunları öğrencilerinin daha çok sahiplendiğine işaret eden Üstündağ, "Bu oyunlarımızı bir araya getirdikten sonra yatırımcılar bunun uygulanabilir olduğunu, piyasaya sürülebilir olduğunu gördüler. Bazı yatırımcılarımız da bu şekilde bunu alıp şu an piyasada satışını yapıyor." dedi.

"OYUNLARDA HİKAYELERİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Ekip üyelerinden İbrahim Halil Demir de öğrencilerin bazılarının matematiğe hep mesafeli olduğunu aktararak "Acaba onlara matematiği nasıl sevdirebilirim, neler yapabilirim" fikrinden yola çıktığını anlattı.

Zamanla oyunlar geliştirmeye başladığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Belli bir zaman sonra bu endüstriyel hale geldi. Endüstriyel hale gelince de artık ihtiyaç olan oyunları yapmaya başladım. Hem kendi öğrencilerim için hem kendimi tatmin etmek için hem de bir anlamda 'yurt dışından oyun getirmektense burada neden olmasın' varsayımı üzerinden ilerleyerek birçok oyun yaptık. Toplumun da meğerse bir ihtiyacı varmış bu konuda. Bir ihtiyacı da karşıladı. Hem bu oyunlar yurt dışından getirdiğimiz oyunlarla rekabet edecek şekilde, bazıları çok daha iyi. Oyunlarda hikayelerimize odaklanıyoruz, örneğin Mezopotamya oyunumuzda bu bölgenin hikayesinden strateji ortaya koyarak bir oyun geliştirmiş olduk."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandıÇorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndüİzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü
Kepez’de motodrag yarışları nefesleri kestiKepez’de motodrag yarışları nefesleri kesti
Anahtar Kelimeler:
Bursa kutu oyunları zeka oyunları

Bursa Namaz Vakitleri 13 Kasım Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
12:53
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Pazartesi

Bizim eczanesi
Inegol
Cihan eczanesi
Kestel
Seda eczanesi
Gemlik
Balkan eczanesi
Osmangazi
Hacettepe eczanesi
Inegol
Kadioğlu eczanesi
Inegol
Hersekli eczanesi
Iznik
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.