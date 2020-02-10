Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yapılan testler sonucunda üstün zekalı olduğu belirlenen 6’ncı sınıf öğrencisi Eymen Anbarcı’yı makamında kabul ederek başarılarının devamını diledi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yapılan testler sonucunda üstün zekalı olduğu belirlenen Özel Naci Akdoğan Lisesi 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eymen ve babası Ünal Anbarcı’yı makamında kabul etti. Geçtiğimiz yıl İzmir’de yapılan Matematiksel Becerileri Geliştirme (MATBEG) sınavında Türkiye genelinde yüzde 5’lik dilime girerek önemli bir derece elde eden Eymen’e başarılarının devamını dileyen Başkan Yardımcısı Turan, Kuşadası Belediyesi olarak ilçedeki öğrencilerin daha modern şartlarda eğitim görmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü aracılığıyla 2019 yılında 770 öğrenciye eğitim bursu verdiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurmak adına onların eğitimine büyük önem veriyoruz. Eymen gibi zeki ve çalışkan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. Eymen ise hayalindeki mesleğin doktorluk veya mimarlık olduğunu söyledi.

